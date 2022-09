7 Tips voor Macrofotografie

Macrofotografie is zondermeer een vorm van fotografie die je het hele jaar door kan uitoefenen. Van de eerste voorjaarsbloeiers naar de ontwakende hommels, gevolgd door de eerste juffers die uitsluipen, vlinders in de bloemenweiden, paddenstoelen in het kleurrijke herfstbos om af te sluiten met bijvoorbeeld ijskristallen op je ramen.



Niet voor niets zit er bij mij altijd een macro lens in mijn tas. Macrofotografie stelt je in staat om details vast te leggen, details die vaak onzichtbaar blijven totdat je je macrolens erop richt.



Als je steeds dichter bij je onderwerp komt, ontvouwt zich vaak een compleet nieuwe wereld voor je. Macrofotografie is dan ook een ontdekkingstocht zonder grenzen!



Wil je ook eens serieus aan de slag met je macrofotografie, maar weet je niet waar je moet starten? Met een aantal gerichte tips help ik je graag op weg, zodat ook jij Ė na oefening en wat inspanning Ė een succesvol close-up fotograaf kan worden.





1. Koop extension tubes of Close-up lenzen

Een extension tube is de meest eenvoudige en voordeligste manier om kennis te maken met close up fotografie. Door tubes van diverse lengte tussen je lens en je camerabody te plaatsen verklein je de minimale focusafstand waardoor onderwerpen groter worden weergegeven op je sensor.In combinatie met een telelens is het effect vaak het meest zichtbaar. Je hebt in het centrum van je beeld geen kwaliteitsverlies omdat een extension tube geen lens elementen bevat. Wel zie je dat door een veranderde lichtbreking de scherpte in de hoeken minder is.Mocht je snel willen scherpstellen op een onderwerp dat verder weg is, dan zal je de tubes moeten verwijderen omdat scherpstellen op oneindig niet meer mogelijk is.Een close up lens schroef je voor op je lens en deze stelt je ook in staat om je focusafstand te verkleinen. Hierdoor wordt je onderwerp dus groter afgebeeld op je sensor. Omdat je werkt met extra glas voor je lens, is het van belang dat je een kwalitatief goede voorzetlens kiest.Hoe groter je brandpuntsafstand, hoe groter je vergroting. Ik haal met mijn 70-200mm op 200mm in combinatie met een NiSi close up lens een vergroting van 1:1.Ook bij een close-up lens verlies je de mogelijkheid om op oneindig scherp te stellen dus als verder gaat met je reguliere fotografie moet je hem weer even losschroeven.