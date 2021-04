Review: Cursus HDR en Dynamisch Bereik

Links een foto die volgens de camera correct belicht is (1/30 s, F11, ISO 100, 24 mm). Rechts het resultaat van een belichtingstrapje: 3 foto's (onderbelicht, 'correct' belicht en overbelicht) samengevoegd. Zoek de verschillen.

Meer detail in licht en donker

Analoge filters

Wat verstaan we eigenlijk onder dynamisch bereik van een camera? Het dynamisch bereik is het vermogen van je camera om detail weer te geven in zowel de lichtste als de donkerste delen van je foto.Stel: je fotografeert recht tegen de zon in. Dan krijg je vaak delen die uitgevreten zijn (helemaal wit, zonder nog enige informatie) én delen die dichtgelopen zijn (volledig zwart, zonder nog enig detail). Maak maar eens foto's van een sneeuwlandschap op een zonnige winterdag. Dan snap je wat ik bedoel.Bij grote contrasten wordt de foto in feite te lang belicht voor de witte delen en te kort voor de donkere. Zelf zag je het anders. Dat komt omdat ons oog die grote contrasten razendsnel overbrugt. Zodra je naar een donkere partij kijkt, verwijden je pupillen zich en zie je detail. Je oog past in feite het diafragma aan.Wat is nou het probleem van een foto met grote contrasten en weinig detail? Je kunt in programma's zoals Lightroom en Photoshop toch donkere partijen lichter maken (en de lichte donkerder)?Ja, dat kan, maar als je donkere partijen lichter maakt krijg je vaak. Dat vinden we over het algemeen lelijk. Je kunt deze kleurruis voorkomen door de foto iets te overbelichten: het zogenaamde expose to the right (ETTR) , wat verwijst naar een histogram dat naar rechts is verschoven.Die overbelichte foto maak je vervolgens op de computer donkerder; verdonkeren leidt namelijktot kleurruis.Als je het maximale uit je foto's wilt halen, is de cursus HDR en dynamisch bereik een aanrader. Zelf heb ik er veel van opgestoken. Allereerst was ik blij dat Piet ingaat op het gebruik van filters. Het was een vraag waar ik al langer mee worstelde.Want waarom zou je analoge filters gebruiken als je met Lightroom heel gemakkelijk en precies een gradueel filter kunt maken? Met filters werken is immers best een gedoe. Bovendien zijn goede filters bepaald niet goedkoop.Neem de set van Bas Meelker, die een prachtige workshop landschapsfotografie heeft gemaakt voor Photofacts Academy. Die set kost maar liefst 349 euro . En wat heb je dan? Een houder en twee filters...Daar komt bij dat op mijn Nikon 14-24 mm lens, een bolle groothoek waarbij het glas uit de behuizing steekt, geen filter past.Je kunt dat filter achteraf ook in Lightroom toepassen, toch? Dat is maar ten dele waar, legt Piet uit. Stel, je hebt een donkere voorgrond én een lichte lucht. Op welk van de twee baseer je dan je belichting?Als je doortekening wilt in de donkere voorgrond, moet je langer belichten. Gevolg: een uitgevreten lucht. En waar geen informatie in zit, is niks meer te halen, ook niet in Lightroom.Niet voor niets werken veel professionele landschapsfotografen met analoge filters, onder het motto ''.