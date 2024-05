Hoeveel opnamen zijn er nodig voor een HDR?

Heb je puur wit of puur zwart in de foto? Dan is het dynamisch bereik van het onderwerp te groot voor je camera. De oplossing is een HDR-foto. Hoeveel opnamen moeten er in het belichtingstrapje gemaakt worden? Is drie genoeg, of vijf? Of kan je ook me twee uit de voeten?



Om een HDR-foto te maken heb je een serie van foto's met verschillende belichtingen nodig. Dit is een belichtingstrapje. Je kan de verschillende belichtingen verdelen over 2, 3, 5, 7 of zelfs 9 foto's. Meer nog als je handmatig de belichtingen instelt.