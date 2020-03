Webinar de Fotografiebijbel terugkijken + onbeantwoorde vragen

Terugkijken?

Openstaande vragen uit de webinar

Indien je niet in de gelegenheid was om de webinar bij te wonen, dan is het mogelijk om deze toch te bekijken.De hele webinar is opgenomen om iedereen de gelegenheid te geven het alsnog te bekijken. Je kunt het webinar in de video hierboven bekijken.Het was mijn eerste webinar, en het was een beetje aftasten hoe het in de praktijk zou werken. Er kwamen veel vragen die deels door Elja zijn beantwoord. Een paar vragen heb ik zelf in de webinar beantwoord.Helaas zijn er ook vragen onbeantwoord gebleven. Deze heb ik in dit bericht verzameld, en op een rijtje gezet. Samen met mijn antwoorden, natuurlijk.Grijsfilters zijn inderdaad als setjes te koop. Je kunt echter ook beginnen met één enkel grijsfilter. Vaak is het niet nodig om direct een hele set te kopen.Eventueel zou je kunnen kijken naar een variabel grijsverloop filter. Er staat een hele cursus over lange sluitertijden en het gebruik van grijsfilters op de planning.Voor een deel. Elements kan veel standaard bewerkingen, maar het werken met lagen zoals Photoshop zal niet mogelijk zijn, of slechts deels. Dit geldt overigens ook voor de bewerkingen die in Luminar aan bod komen.Cameratechniek komt uitgebreid aan bod in mijn cursus Starten met Fotografie op Photofacts Academy.Natuurlijk kan daar nog uitgebreider op ingegaan worden, wat in een geplande vervolgcursus zeker aan bod zal komen. Dit zal echter niet specifiek over de Canon EOS 5D mark IV gaan, maar over dingen die met elke camera mogelijk zijn.Maar natuurlijk. De meeste dingen zijn toepasbaar op analoge en digitale fotografie. Alleen de bewerkingen in Photoshop, Lightroom en Luminar vereisen een digitaal bestand. Daarvoor zal het nodig zijn om je dia's of negatieven in te scannen.Ik kan me voorstellen dat dit moeilijk is. Persoonlijke instellingen zijn per camera natuurlijk net iets anders, dus het is lastig om dit heel algemeen te houden. Het komt wel aan bod in de geplande vervolgcursus opHeb je een Sony Alpha camera?Dan kun je de cursus Aan de slag met de Sony Alpha bekijken. Hierin gaat Sony-expert Antonette diepgaand in op de handigste instelmogelijkheden van deze camera.Je moet de belichting van je achtergrond in ieder geval meten en instellen. Je hoeft daar geen foto voor te maken, maar met een testfoto kun je de instelling natuurlijk controleren, en dat zou ik altijd wel adviseren. Daarna kun je de flitser inschakelen en de flitsintensiteit gaan instellen.Hiervoor moet je de grijsverloopfilters hebben. Die hebben een verloop waarbij een deel van het filter minder licht doorlaat. Je kunt kiezen voor een hard verloop en een zacht verloop. Over het algemeen gebruik ik het liefst een zacht verloop bij groothoek, en een hard verloop bij teleobjectieven.Dat is een kwestie van het licht van de omgeving meten met je camera. Die stel je vervolgens handmatig in met je sluitertijd, ISO en diafragma.Dat is een lastige vraag. Ik ben zelf heel erg te spreken over Gitzo, maar deze liggen wel in een hogere prijs segment. Andere alternatieven zijn Manfrotto, Benro en bijvoorbeeld Leofoto, waar ik ook goede dingen over gehoord heb.Zorg ervoor dat je statief in ieder geval zonder problemen het gewicht van je camera en zwaarste objectief kan dragen, en dat je statief niet te klein is.Welk statief het beste voor je is hangt ook weer af van je soort fotografie. Iemand die alleen studio werk doet zal andere eisen hebben dan iemand die veel op reis is met zijn statief.Het zijn beide prachtige objectieven. Ik heb de keuze destijds op de 100-400mm van Canon laten vallen. Die heeft wel wat minder bereik, maar dat heb ik opgelost door een 1,4x teleconverter erbij te nemen. Het is wel een duurdere optie. Maar de Sigma is ook een heel mooi en goed objectief.Ja, ik herken wel wat je bedoelt. In feite is dit fotograferen onder tijdsdruk. Het is belangrijk dat je de camera van binnen en buiten kent en dat je weet hoe belichting werkt. Je moet snel kunnen wisselen van instellingen, en weten hoe je moet inspelen op vervelende (licht) situaties. Het enige dat ik kan zeggen is, dat het een kwestie van oefenen is, veel doenDat is lastig om te beantwoorden. Ik ben geen jurist, en over wetgeving weet ik niet erg veel. Ik denk dat privacy van je onderwerp altijd in het oog gehouden moet worden. Maar meer kan ik helaas daar niet over vertellen. Ik weet er te weinig vanaf.Ik gebruik het altijd. Maar dan waarbij ik de AE lock onder de ontspanknop van de camera heb, en de AF onder de AF-On knop. Zo kan ik los van elkaar de autofocus gebruiken en de belichting vastzetten. AE-lock geeft een goede controle over je belichting als je op de A-stand, S-stand op P-stand werkt.Je hebt helemaal gelijk. Dit wordt door veel fotografen over het hoofd gezien. Ik denk dat dit een goed onderwerp is om verder aan bod te laten komen bij mijn vervolgcursus op "Starten met Fotografie". Deze staat op de planning.