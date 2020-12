Werk aan je creativiteit met de Creatieve Roadmap

Een aantal Photofacts Academy leden hebben al laten weten wat ze van deze nieuwe cursus vinden. Met 20 beoordelingen krijgt de cursus momenteel een 9,2 gemiddeld.



Donald schrijft bijvoorbeeld:

'Ik fotografeer al heel veel jaren, vooral natuur, en vroeg me de laatste tijd steeds vaker af op welke manier ik mijn natuurfoto's wat meer bijzonder zou kunnen maken, wat creatiever ook. Deze cursus heeft me daarvoor handvaten gegeven. Bedankt Bart!'



En Jos zegt over de cursus:

'Uitstekende uitleg over het bereiken van andere dimensies in de fotografie.'



Ik ben benieuwd wat jij van de cursus vind.



Met een Photofacts Academy lidmaatschap heb je uiteraard direct al toegang tot deze cursus. Mocht je de cursus liever los aanschaffen, dan kan dat alleen deze maand nog voor 19 euro. Daarna kost deze cursus los 69 euro.



