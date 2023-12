Zwart-witfotografie-tip: een kleurtinten toevoegen

Soms wil je toch wat kleur in je zwart-witfoto. Dat hoeft niet veel te zijn, een vleugje is voldoende. Het is eenvoudig om een kleurtint toe te voegen in Lightroom. Daarmee geef je de foto een unieke uitstraling. Het is wel belangrijk om een goede zwart-witfoto als basis te hebben.



Je kent ze wel, de sepia foto's van vroeger. Deze geeltint geeft de foto een wat oude uitstraling, alsof tijd een stempel heeft achtergelaten. Maar het blijft daar niet bij. Je kan allerlei kleurtinten aan een zwart-witfoto geven.



Kies geel, rood, blauw of groen. Het maakt niet uit, zo lang je het maar je eigen unieke stijl maakt. De basis moet echter een goed bewerkte zwart-witfoto zijn. Voor je kleur gaat gebruiken moet je het eerst weghalen.



Heb je eenmaal een mooie zwart-witfoto bewerkt, met een fijn en prettig contrast? Dan is het tijd om kleuren toe te voegen. In Lightroom kan dat met het bewerkingspaneel kleurverloop toepassen.