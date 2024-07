Zwart-wit fotografie tip: Alle soorten fotografie kan in zwart-wit

Strabrechtse Heide - f/11, 1/120s, 100 ISO @ 120mm

De Zwart-witbijbel

Het is een techniek die de fotograaf in staat stelt om het onderwerp tot de basis terug te brengen, waarbij vorm, licht en donker, en contrast een uiterst belangrijke rol spelen.Met zwart-witfotografie is het zelfs gemakkelijker om een samenhangende serie of portfolio te maken. Omdat kleurenschema's en -temperaturen geen rol spelen, kunnen foto's van verschillende onderwerpen en op verschillende tijdstippen toch een uniforme uitstraling hebben.Dit is ťťn van de tips uit de Zwart-witbijbel, het boek met 101 tips voor meesterlijke monochroomfoto's. Bestel de Zwart-witbijbel voor 30 euro, of krijg de Zwart-witbijbel gratis bij een jaarlidmaatschap.