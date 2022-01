Zwartwit is geen redmiddel voor een mislukte kleurenfoto

Door simpelweg kleuren weg te halen wordt de foto niet bepaald beter. Het enige wat je bereikt hebt is... een saaie grijze foto.

Alvorens je een minder geslaagde foto - ik vind mislukte foto zo negatief klinken - probeert te redden door de kleuren eruit te halen, ga eerst eens ontdekken waarom het minder geslaagd is. Bestudeer de foto, en beredeneer wat de foto niet zo aantrekkelijk maakt.Is het omdat je niet goed weet waar je naar moet kijken? Dan mist de foto een onderwerp.Is het moeilijk om door de foto heen te kijken? Dan kan er een gemis zijn aan een goede kijklijn die je de foto in leidt.Trekt je oog naar een verkeerde plek in de foto? Dan heb je ofwel storende elementen in je beeld, of je compositie is niet optimaal.Dit zijn maar een paar voorbeelden waarom een foto minder geslaagd kan zijn, of zelfs ronduit mislukt is. Bedenk je dan eens wat het verwijderen van kleur uit de foto voor resultaat heeft op deze paar voorbeelden.Omzetten naar zwartwit brengt geen onderwerp in beeld, of een goede kijklijn. Het is geen manier om storende elementen te verwijderen of je compositie te verbeteren.Voor zwartwit is het belangrijk om een goed contrast in je beeld te hebben. Er moet licht zijn, en donker. Juist dat kan, of zal een zwartwit foto sterk maken.Je kunt in een zwartwit foto de verschillende kleurtinten in een foto afzonderlijk lichter of donkerder maken. Zo is het mogelijk om een rood kledingstuk bijna zwart te maken, of juist helemaal licht. Een blauwe lucht kan ook zwart gemaakt worden, of juist licht.