Actie: de Nikon Z5 met 150 euro korting

Ben jij op zoek naar een nieuwe camera? Nikon heeft nu een interessante aanbieding op de populaire Nikon Z5 camera. Tot en met 15 februari krijg je namelijk 150 euro korting op de aanschafprijs. De korting geldt ook bij diverse kit combinaties.



Het gaat om een directe kassakorting. Geen cashback actie dus waarbij je door allerlei hoepels moet springen om van de korting gebruik te kunnen maken.



» Bekijk de actie-pagina





Nikon Z5

De Nikon Z5 is een perfecte camera voor mensen die voor het eerst een systeemcamera aanschaffen. Het is een (nu extra) voordelige keuze, want je krijgt vrijwel alle voordelen van de duurdere Z-camera's voor een heel gunstige prijs.Je krijgt met de Z5 een full-frame systeemcamera met een 24 megapixel sensor voorzien van beeldstabilisatie. Het autofocussysteem komt uit de duurdere Nikon Z6.Het gezaghebbende DPReview geeft de Nikon Z5 hun Gold Award en een score van 89%. Het is hun favoriete full-frame camera onder 2.000 dollar (en daar zit ie qua prijs ruim onder).