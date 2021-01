Zo worden Ilford filmrolletjes gemaakt

In de jaren negentig fotografeerde ik analoog en ontwikkelde zelf mijn film en drukte de foto's af in mijn eigen ge´mproviseerde darkroom (een met vuilniszaken donker gemaakte badkamer). Ik schoot meestal met Ilford filmrolletjes.



In onderstaande video ontdek je meer over het Engelse bedrijf Ilford en de filmrolletjes waar ze zo bekend mee zijn geworden.