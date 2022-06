De basis instellingen voor actiefotografie

Voetbal is niet mijn ding, maar er is voldoende actie. Met serieopnamen is het mogelijk om het beste moment vast te leggen. Canon EOS R3 met RF 70-200mm @ 200mm, ISO 800, 1/1000 sec, f/5,6

Belichting

Moderne camera's gaan zelfs tot 20 of 30 beelden per seconde, maar denk niet dat dit garantie is voor een geslaagde actiefoto. Ook met 6 beelden per seconde is dit prima te doen. Meer beelden per seconde geeft je wel meer trefkans op die ene perfect houding van je onderwerp.Maak korte series van opnamen. Twee, drie of vier seconden lang. Dit betekent veel foto's, maar ja, het is nu eenmaal actie. Hou wel rekening met de schrijfsnelheid van je camera en geheugenkaartje. Het kan even tijd kosten voor al die opnamen opgeslagen zijn.Maak het jezelf niet te moeilijk. Kies voor de T(v) of S stand. Hiermee kies jij een sluitertijd, en laat je de camera zelf de juiste belichting instellen met het diafragma. Kies bovendien auto-ISO, zodat de camera ook de ISO kan gebruiken voor de juiste belichting.