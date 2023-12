Extra kosten bij de aanschaf van een nieuwe camera

Een camera-upgrade. Welke gaat het worden?

Jij krijgt waarschijnlijk minder regelmatig een nieuwe in bezit. Maar als het zover is zal het enthousiasme er niet minder om zijn. Misschien zelfs nog meer dan wat ik heb, en dat is begrijpelijk. Je spaart ervoor, kijkt er lange tijd naar uit, en bent al even op onderzoek naar de beste keuze die je kan maken.Je hebt dan eindelijk een keuze gemaakt en er kan eindelijk tot de aanschaf overgegaan worden. Hou je dan wel rekening met de extra kosten die erbij kunnen komen? Hierdoor bestaat de kans dat je meer over je budget heen gaat dan je eigenlijk voorzien had.Stap je over van een APS-C camera naar een full-frame camera? Dan moet je controleren of je objectieven nog wel gebruikt kunnen worden. Nieuwe objectieven kunnen een noodzaak zijn. Dit geldt ook wanneer je van merk verandert.Er bestaat ook een kans dat je flitsers niet meer werken bij de overstap op een nieuw merk. Het is zeker verstandig om hier ook rekening mee te houden.