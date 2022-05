Situaties waarin de M-stand (wel) perfect is

Een deel van de groep fotografen die ik in april 2022 op Ameland begeleid heb. Of ze nu handmatig de camera instelden, of via diafragma voorkeuze, de resultaten waren in beide gevallen gewoon goed. De manual fotograaf moest wel continu de belichting aanpassen omdat het 's-morgen steeds lichter wordt.

De cursus aan de slag met belichting

De manier van instellen is in feite niet zo belangrijk. Wat wel belangrijk is, is een goede foto. Het bereiken van een goede belichting is essentieel, de manier hoe je dat doet niet. Een handmatig ingestelde belichting levert niet een beter resultaat op, of het levert niet meer controle op. Niet altijd.Ga het jezelf niet moeilijker maken dan nodig is. Gebruik de manier van instellen die je het prettigste vindt. Uiteindelijk gaat het alleen over het eindresultaat: de foto.Ben jij iemand die per se manual wil fotograferen? Ben jij iemand die er van overtuigd is dat dit de beste resultaten oplevert? Deel je mening in een reactie onder dit bericht, en vertel erbij waarom. Ik kijk uit naar je reactie.In de cursus Aan de slag met belichting vertel ik alles over het bereiken van een goed belichte foto.