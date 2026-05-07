Nikon kondigt de Nikkor Z 120-300mm f/2.8 TC VR S aan

Nikon heeft de ontwikkeling van de NIKKOR Z 120-300mm f/2.8 TC VR S aangekondigd. Het is een telezoomobjectief met een ingebouwde 1,4x teleconverter dat compatibel is met full-frame en FX-formaat mirrorless camera's.





De NIKKOR Z 120-300mm f/2.8 TC VR S maakt deel uit van de S-Line-serie. Door de ingebouwde 1,4x beslaat dit telezoomobjectief een brandpuntsbereik van 120 mm tot 420 mm. Het objectief heeft een grootste lensopening van f/2.8, wat met de teleconverter in plaats f/4 wordt. Hiermee is het uitstekend geschikt voor snelle actie.Er is nog niet bekend gemaakt wanneer het objectief daadwerkelijk in de winkel zal liggen. Ook de prijs is nog niet bekend. Maar dit belooft een prachtig objectief om naar uit kijken.