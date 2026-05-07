Nikon kondigt de Nikkor Z 120-300mm f/2.8 TC VR S aan

Meer: Productaankondiging
Nikon kondigt de Nikkor Z 120-300mm f/2.8 TC VR S aandonderdag 7 mei 2026, 15:30 door Nando Harmsen | 63x gelezen | 0 reacties
Nikon heeft de ontwikkeling van de NIKKOR Z 120-300mm f/2.8 TC VR S aangekondigd. Het is een telezoomobjectief met een ingebouwde 1,4x teleconverter dat compatibel is met full-frame en FX-formaat mirrorless camera's.
De NIKKOR Z 120-300mm f/2.8 TC VR S maakt deel uit van de S-Line-serie. Door de ingebouwde 1,4x beslaat dit telezoomobjectief een brandpuntsbereik van 120 mm tot 420 mm. Het objectief heeft een grootste lensopening van f/2.8, wat met de teleconverter in plaats f/4 wordt. Hiermee is het uitstekend geschikt voor snelle actie.
Er is nog niet bekend gemaakt wanneer het objectief daadwerkelijk in de winkel zal liggen. Ook de prijs is nog niet bekend. Maar dit belooft een prachtig objectief om naar uit kijken.
Wil jij ook gave foto's maken?Probeer twee weken gratis onze online cursussen over fotografie. Je krijgt direct toegang tot meer dan 100 cursussen. Na twee weken vervalt je proeflidmaatschap automatisch. Je zit dus nergens aan vast.
14 dagen gratis fotografiecursussen kijken
Over de auteur
Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.
0 reacties
Deel als eerste jouw mening over dit onderwerp!
Deel jouw mening
Live Fotografie Workshops
Verbeter jouw fotografie in de praktijk met een workshop van Photofacts Academy
Naaktfotografie op Locatie
woensdag 27 mei 2026
Sint Agatha (Noord Brabant)
nog 3 plaatsen
Flitsen op Locatie
woensdag 10 juni 2026
Sint Agatha (Noord Brabant)
nog 8 plaatsen
Portretfotografie in de Studio
vrijdag 26 juni 2026
Photofacts Studio, Elst (Gld)
nog 5 plaatsen
Ook interessant
-
Waarvoor is de belichtingsvertraging bij Nikon?
door Nando Harmsen
-
Nikon kondigt NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S II aan
door Elja Trum
-
Review: Nikon ZR
door Nando Harmsen
-
-
Nikon introduceert twee nieuwe lichtsterke objectieven
door Nando Harmsen
Ontvang wekelijks fotografietips in je inbox
39.984 fotografie enthousiastelingen ontvangen de tips al!
Meer over de wekelijkse mail. Of blijf op de hoogte via
Elja Trum
Photofacts; alles wat met fotografie te maken heeft!Wil je graag mooiere foto's maken en op de hoogte blijven van ontwikkelingen binnen de fotografie? Photofacts plaatst leerzame artikelen die gerelateerd zijn aan fotografie. Variërend van product-aankondiging tot praktische fotografietips of de bespreking van een website. Photofacts bericht dagelijks over fotografie en is een uit de hand gelopen hobby project van Elja Trum. De artikelen worden geschreven door een team van vrijwillige bloggers. Mocht je het leuk vinden om een of meerdere artikelen te schrijven op Photofacts, neem dan contact op.Meer over Photofacts
Gratis eBook: Fotograferen van Kinderen
Mis dit niet: Tips voor adembenemende familiekiekjes!
Ontdek 25 praktische tips waardoor je prachtige foto's van je (klein)kinderen kunt maken. Je krijgt van mij ook wekelijks nieuwe fotografietips per mail.