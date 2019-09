Veluwse Fotodag 2019 - mijn ervaringen

Het lezingen-aanbod was ook de moeite waard. Ik bezocht de lezing van PHOTO UNITED met spreker Mike Muizebelt, Tariq La Brijn en Adrian Kuipers. Het was jammer dat er wat overlap was tussen zeer interessante lezingen waardoor we er een aantal hebben moeten skippen.



Photo United spreker Mike Muizebelt nam ons mee in een afwisselende presentatie door de veelzijdige natuur van Holland. De dynamiek van de zee- en duingebieden, demysiek van de bossen en de nacht met haar bewoners en de bijzondere, vaak verborgen wereld van onze insecten. Het was bijzonder leerzaam, ik heb er veel nuttige tips uit kunnen halen.



Tariq La Brijn deed zijn eerste presentatie tijdens deze fotodag en het ging hem goed af! Hij vertelde over hoe hij begon met fotograferen toen hij twaalf was. Eerst vooral in de voetsporen van zijn vader, maar de laatste jaren heeft hij een eigen stijl ontwikkeld en zich eigen technieken meester gemaakt.



Hij nam je echt mee op ontdekkingsreis en liet zijn groei als fotograaf zien, zijn fotografische ontdekkingen in vooral Scandinavië, maar ook de groei van de mogelijkheden met nieuwe apparatuur. Ook maakte hij korte uitstapjes naar andere vormen van fotografie en het effect dat dat heeft gehad op zijn natuurfoto's.