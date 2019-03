Verslag Professional Imaging 2019

Daarnaast heb ik de Canon stand bezocht en heb me uitgebreid laten informeren over hun nieuwe fullframe systeemcamera's, waaronder de Canon EOS R die door Elja al uitgebreid gereviewed is.



De beurs is zeker het bezoeken waard. Je kunt maandag ook nog een bezoekje brengen.



Ben jij op de Professional Imaging beurs geweest dit jaar? Laat vooral even in de reacties weten wat je er van vond en welke stand of voorstelling je zeker zou aanraden!