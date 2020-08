Laatste exemplaren Lightroom 6/CC ontmaskerd boek

Een paar jaar geleden schreef Piet Van den Eynde een uiterst compleet boek over Lightroom Classic CC. Op Bol.com worden ze momenteel tweedehands voor 129 euro aangeboden, maar wij hebben nog wat doosjes gevonden bij ons in de kast.





Lightroom 6/CC Ontmaskerd

Photofacts Academy

Het boek kost normaal 39,95 euro, maar als je nu lid wordt bij Photofacts Academy dan krijg je het boek cadeau bij je jaarlidmaatschap. Direct lid worden (+ gratis Lightroom 6/CC Ontmaskerd boek)Lightroom 6/CC Ontmaskerd bevat meer dan 450 bladzijden Lightroom tips en advies. Als beginnende gebruiker krijg je optimaal advies over hoe je Lightroom het beste instelt in functie van jouw specifieke gebruik (werk je met één of twee computers, ...) maar ook gevorderde gebruikers komen met de talloze cases ruimschoots aan hun trekken.In het boek vind je bovendien 49 cases en pro-cases die specifieke aspecten meer in detail behandelen. Wie zijn boek (gratis) registreert, ontvangt nog een PDF-bijlage met nog eens 21 cases!Het boek is erg geschikt als naslagwerk bij je computer voor wanneer je even vast loopt, maar je kunt het ook prima van voor naar achteren doorlopen en zo ongelofelijk veel leren over hoe je het maximale uit Lightroom haalt.Lightroom 6/CC Ontmaskerd gaat dan wel niet over de nieuwste versie van Lightroom, maar eigenlijk werkt alles wat erin staat nog exact hetzelfde bij de nieuwste versie. Er zijn wel wat nieuwe dingen aan het programma toegevoegd, maar daar hebben we dan weer handige video's over op Photofacts Academy.Je krijgt, naast het Lightroom boek, ook een jaar lang toegang tot meer dan 60 verschillende cursussen bij Photofacts Academy. Daaronder vallen ook meerdere cursussen over Lightroom die ook door Piet gegeven worden.Je kunt dan dus de video's kijken en het boek mooi als naslagwerk gebruiken. Bovendien behandelen de video's ook alle updates die sinds het verschijnen van het boek zijn uitgekomen voor Lightroom Classic.Mocht je al lid zijn en het boek toch graag willen hebben, verleng dan nu je lidmaatschap en ontvang het boek met korting. Direct lid worden (+ gratis Lightroom 6/CC Ontmaskerd boek)