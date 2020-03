Recensie: de mooiste fotolocaties - Oost Nederland

Wat vond ik ervan?

Waar je ook woont in Oost Nederland (Gelderland, Overijssel of Flevoland) en al ga je er alleen maar af en toe op bezoek; dit boek is wel echt een 'musthave'. Je hoeft nu namelijk geen tijd meer te besteden aan het zoeken naar en vinden van nieuwe fotolocaties.En je hoeft geen energie meer te steken in het afspeuren van het internet en te checken of die informatie wel klopt. Echt lle relevante informatie vind je hierin. Al het voorwerk is voor je gedaan door lokale fotografen die deze gebieden op hun duimpje kennen.Ze informeren je over het 'wat, waar en wanneer' voor landschapsfotografie, insecten, wildlife en vogelfotografie. Dit is zo'n enorme uitkomst die je kans op succes aanzienlijk vergroot.Ik heb er zelf al veel aan gehad in het Land van Maas en Waal waar ik sinds een paar maanden woon. De Leeuwense Waard wordt uitgebreid beschreven. En ook de Lemelerberg, waar ik een paar maanden gewoond heb, komt uitgebreid aan de orde.