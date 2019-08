Recensie: Focus op fotografie - Reisfotografie

Wat vond ik ervan?

Het boek is zowel interessant voor beginnende als voor meer ervaren (reis-)fotografen. Het is rijk geïllustreerd met foto's van over de gehele wereld. Je krijgt veel algemene praktische tips over fotografie maar ook tips voor het online delen van foto's of het maken van een videomontage.Het boek leest erg prettig door de diversiteit aan onderwerpen. Bovendien is het een handig naslagwerk met handige links naar relevante websites.De schrijfstijl is duidelijk (alhoewel ik niet zo van de u-vorm houd, maar dat is persoonlijk..) en de foto's zijn mooi en illustreren goed wat er met de tekst bedoeld wordt. Het is een erg leuk boek om kado te doen aan iemand die van fotograferen op reis houdt. En wie kent er nu niet zo iemand?