5 Tips om van je vakantiefoto's mooie reisfoto's te maken

Gewone foto's maken is simpel... en saai. Maak er iets leuks van, en het maakt niet uit als het al duizend keer gedaan is.

4. Maak fotograferen geen verplichting

Natuurlijk is het goed om je een beetje aan compositie richtlijnen te houden, maar het is zeker geen verplichting. Let wel op je positie en beelduitsnede. Een stapje naar links of naar rechts kan al veel verschil maken.Het ergste wat je kunt doen op vakantie is het verplicht maken van fotografie. Je familie verplicht voor dat beeld laten staan en fotograferen, of bij dat uitzichtpunt. Dat kan ook op een andere manier.Zorg er ook voor dat je jezelf niet afzondert door lang bezig te zijn met je camera. Een foto moet je maken, en dan weer door. Tenzij jullie allemaal genieten van een uitzicht, of een momentje rust. Dan kun je misschien even wat meer tijd nemen.