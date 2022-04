Ik ga op reis en ik neem mee

Als ik op reis ga, moet er fotoapparatuur mee. Wat ik mee neem hangt natuurlijk af van wat voor soort reis ik onderneem. Is het een fotoreis, of een reis voor ontspanning. Ik moet alleen oppassen dat die laatste toch geen fotoreis dreigt te worden. In dit artikel vertel ik wat ik meeneem op reis.



Er zijn in mijn belevingswereld twee soorten reizen. Misschien zelfs drie, hoewel die derde misschien onder de noemer van de tweede kan vallen. De eerste is een reis voor ontspanning, ofwel vakantie. De tweede is een echter fotoreis, speciaal om te gaan fotograferen. Die derde is een fotoreis waarbij ik de reisleider/fotografieleider ben.