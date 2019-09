Recensie: Speciale fototechnieken - panorama's, HDR's, virtuele tours en meer

Tonvormige (vooral bij groothoeklenzen) en kussenvormige (vooral bij tele-objectieven) vertekening

Voorwoord

Alle behandelde technieken in het boek zijn niet te zien met het oog. Ons oog is namelijk beperkt als het gaat om het kunnen zien van de dingen om ons heen. We kunnen ongeveer 120 graden breed zien, als we het zicht van onze beide ogen bij elkaar optellen.Ook het dynamisch bereik van ons ook is aardig beperkt. Onze ogen kunnen 10-12 stops contrast onderscheiden. In een gewone foto zijn vaak maar 5-6 stops contrast te onderscheiden. Echter in een HDR-foto kun je wel 20 stops contrast opnemen, veel meer dan het oog kan zien. Een andere beperking van het oog is het waarnemen van bewering.Ons oog werkt - kort door de bocht - met een sluitertijd van ongeveer 1/25 van een seconde. In een foto kun je snellere sluitertijden laten zien, en met een ND-Big Stopper gaat dat nog veel verder. Je ziet dingen die je nog nooit zag, zoals bewegende wolken en je kunt in foto's ineens schrijven met licht.Noorderlicht is op een foto bijvoorbeeld veel beter te zien dan met het blote oog. Het oog kan ook slecht tegen de zon inkijken, dat is zelfs gevaarlijk. Maar op een foto geeft het wel een mooi effect. Eigenlijk verlost fotograferen met speciale technieken ons van een visuele beperking.Deze intro geeft precies weer waar dit boek over gaat en wat de kracht is van deze speciale technieken, waarmee je dus echt kunt schrijven met licht.