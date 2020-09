Recensie: Zo werkt Luminar door Henny Temmink

Luminar is een fotobewerkingsprogramma dat aardig populair aan het worden is. Volgende week komt -volgens mij- het eerste Nederlandstalige boek over Luminar 4 uit: Zo Werkt Luminar door Henny Temmink.



Van Van Duuren Media ontving ik alvast een (digitaal) exemplaar en had ik dus alvast de mogelijkheid het boek door te nemen.



In het eerste hoofdstuk maak je kennis met Luminar 4. Het boek gaat in op de verschillende manier hoe je het programma kunt gebruiken (stand-alone of als plug-in), hoe je het programma bedient en hoe het eruit ziet.



Daarna, in hoofdstuk 2, ga je aan de slag. In dit hoofdstuk gaat het over hoe je jouw foto's kunt ordenen met het programma. In het derde hoofdstuk wordt er begonnen met het bewerken van foto's.



Na de basis gaat het boek verder met creatieve filters. Zo worden stap voor stap alle categorieŽn en functies die Luminar heeft behandelt in verschillende hoofdstukken.



Handig is ook de Appendix met een lijst van alle sneltoetsen van Luminar.