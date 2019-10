Review: Classroom in a Book: Adobe Photoshop CC 2018

Wat vond ik ervan

Voordat ik de training in dit boek volgde, gebruikte ik Photoshop al professioneel en had ik al een redelijk goed beeld van hoe de software in elkaar zit. Toch heb ik behoorlijk wat geleerd uit het boek en het heeft mijn ogen geopend voor delen van de software die ik veel te lang heb over het hoofd gezien.Het boek heeft me een veel dieper begrip van de functies van de tools gegeven en me geleerd hoe ik de aanpassingslagen, de verschillen tussen de kleurmodi en overvloeimodi, en best practices goed kan gebruiken.Het advies dat je krijgt van de Photoshop-evangelisten in het boek (Andrew Faulkner en Conrad Chaves) brengt je in de juiste mindset voor het bijwerken en manipuleren van je foto's.Natuurlijk kun je Photoshop leren op YouTube (waar ik het oorspronkelijk ook uit heb geleerd), maar je kennis wordt erg beperkt door je vermogen om naar goede video's te zoeken. Je kijkt dan een video, lost je probleem op en je vergeet hoe je het gedaan hebt.Door de lessen in dit boek te volgen, kun je de voldoening halen uit het feit dat je officiŽle Adobe-training tot je neemt in plaats van je kennis samen te stellen uit verschillende bronnen op het web. Je leert zelf creatief te worden en oplossingen te verzinnen, wat je ook kunt als je over het benodigde begrip en inzicht beschikt.Als je Photoshop geweldig vindt, doe jezelf dan een plezier en schaf dit boek aan. Het laat je echt zien hoe je foto's met grote controle en creativiteit kunt manipuleren. Als je het boek hebt doorgewerkt ben je een meer dan gemiddelde Photoshopper. Een ook de ervaren Photoshopper kan uit dit boek nog veel leren!