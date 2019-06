Review: Het grote landschapsfotografieboek - Scott Kelby

Wat vond ik ervan?

Ik moet zeggen dat ik heb boek in één keer en in zeer korte tijd heb uitgelezen. Het is completer dan compleet, ik het niets kunnen ontdekken dat ontbrak.De intro met het dankwoord is zoals gebruikelijk bij Kelby weer behoorlijk uitgebreid, maar dit kun je zonder meer skippen.De inhoud van het boek is volledig interessant. Zelfs de intro's bij ieder nieuw hoofdstuk waarbij je je soms weleens afvraagt waar het naartoe gaat, zijn toch de moeite van het lezen waard. Op de één of andere manier brengen ze je volledig in de stemming voor het bijbehorende landschapsfotografie-onderwerp.Ik dacht dat ik al een hoop wist over landschapsfotografie maar ik heb hier toch weer erg veel van opgestoken. De tips die hij geeft zijn eigenlijk nooit 'open deuren', er zit altijd wel weer een eye-opener bij.Hij legt bijvoorbeeld ook goed uit waarom een diafragma-opening van f/11 het scherpste resultaat geeft. Scherper nog dan f/22 of f/32, wat waarschijnlijk te maken heeft met lensafwijkingen en diffractie.Ook het feit dat je als je in RAW fotografeert vloeiender overgangen in de lucht met minder bendevorming (zichtbare lijnen tussen kleurtinten) krijgt was nieuw voor me.