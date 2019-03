Review: Landschap & Architectuur (Bas Meelker & Pieter Dhaeze)

Perspectivische vervorming

Landschaps- en Architectuurfotografie lijken voor mijn gevoel niet erg dicht bij elkaar te liggen. En in het boek ligt de nadruk ook veel meer op Landschaps- dan op Architectuurfotografie. Dat is natuurlijk ook meer Bas' ding. Maar persoonlijk stoorde het me niet.Het boek werd geschreven door Bas Meelker en Pieter Dhaeze, maar je vindt bijna niets over de auteurs terug. Ik kon wel zien dat de meeste foto's in het boek van de hand van Bas zijn. Je zou er dan vanuit kunnen gaan dat de tekst door Pieter geschreven is, maar dat is niet helemaal duidelijk.Jammer, want het zou het boek wel wat persoonlijker maken. Ook vind ik het jammer dat het boek in de 'U-vorm' geschreven is, wat ook wat afstand schept.