Winactie! Win 19.000+ euro aan prijzen + 70 euro korting + gratis de Photoshopbijbel! Word nu lid!
Photofacts Academy Winactie!
home

Meer: Photoshop Tips

Elja Trum

Photoshop tip: Gebruik sneltoetsen om sneller te werken

zondag 16 november 2025, 20:02 door | 28x gelezen | 0 reacties

Bijna elke functie van Photoshop kun je met de muis benaderen via verschillende menu's en icoontjes. Het is echter absoluut de moeite om gebruik te maken van de honderden sneltoetsen die specifieke functies direct oproepen. Je kunt daarmee de snelheid waarmee je met Photoshop werkt meer dan verdubbelen.

Photoshop sneltoetsen


Natuurlijk is het niet te doen om direct alle sneltoetsen uit je hoofd te leren, maar gebruik je een functie wat vaker, probeer dan gebruik te maken van de sneltoets van die functie. Zo leer je het snel aan.

De sneltoets voor een functie staat in het menu vaak achter de specifieke menu-optie. Bij icoontjes kun je de muis even over het icoontje laten hangen om de sneltoets te ontdekken.


101 Tips voor Feilloze Fotobewerkingen


Wil je meer weten over hoe je van jouw foto's echte WOW-foto's maakt? Lees er alles over in ons boek de Photoshopbijbel.

Bestel de Photoshopbijbel
Elja Trum

Over de auteur

Elja Trum is oprichter van Photofacts en online fotografiecursussite Photofacts Academy. Hij schrijft sinds 2006 over fotografie. Elja is ook auteur van boeken over compositie, zwart-witfotografie, flitsfotografie en portretfotografie.

0 reacties

    Er zijn nog geen reacties op dit artikel.
    Deel als eerste jouw mening over dit onderwerp!

Deel jouw mening

Bekijk ons reactiebeleid.

Live Fotografie Workshops

Verbeter jouw fotografie in de praktijk met een workshop van Photofacts Academy

Landschap en Compositie

Landschap en Compositie

woensdag 19 november 2025

Bedafse Bergen, Uden (NB)

nog 5 plaatsen

Bekijk workshop
Portretfotografie in de Studio

Portretfotografie in de Studio

vrijdag 12 december 2025

Photofacts Studio, Elst (Gld)

nog 3 plaatsen

Bekijk workshop
Landschap en Compositie

Landschap en Compositie

woensdag 21 januari 2026

Bedafse Bergen, Uden (NB)

nog 6 plaatsen

Bekijk workshop
Bekijk alle workshops

Ook interessant

Toon alle artikelen binnen Photoshop Tips
home
Cursus Luminar AI met Nando Harmsen
Masterclass Landschapsfotografie met Bas Meelker

Photofacts wordt mede mogelijk gemaakt door


Ontvang wekelijks fotografietips in je inbox

41.011 fotografie enthousiastelingen ontvangen de tips al!
Meer over de wekelijkse mail. Of blijf op de hoogte via Facebook. Aanmelding beveiligd met Google reCaptcha.

Elja Trum

Elja Trum

Photofacts; alles wat met fotografie te maken heeft!

Wil je graag mooiere foto's maken en op de hoogte blijven van ontwikkelingen binnen de fotografie? Photofacts plaatst leerzame artikelen die gerelateerd zijn aan fotografie. Variërend van product-aankondiging tot praktische fotografietips of de bespreking van een website. Photofacts bericht dagelijks over fotografie en is een uit de hand gelopen hobby project van Elja Trum. De artikelen worden geschreven door een team van vrijwillige bloggers. Mocht je het leuk vinden om een of meerdere artikelen te schrijven op Photofacts, neem dan contact op.Meer over Photofacts

Gratis eBook: Fotograferen van Kinderen

Mis dit niet: Tips voor adembenemende familiekiekjes!
Ontdek 25 praktische tips waardoor je prachtige foto's van je (klein)kinderen kunt maken. Je krijgt van mij ook wekelijks nieuwe fotografietips per mail.



Nee, ik maak al fantastische foto's van kinderen

Om Photofacts.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. akkoord