Photoshop tip: Gebruik sneltoetsen om sneller te werken

Photoshop tip: Gebruik sneltoetsen om sneller te werkenzondag 16 november 2025, 20:02 door Elja Trum | 28x gelezen | 0 reacties
Bijna elke functie van Photoshop kun je met de muis benaderen via verschillende menu's en icoontjes. Het is echter absoluut de moeite om gebruik te maken van de honderden sneltoetsen die specifieke functies direct oproepen. Je kunt daarmee de snelheid waarmee je met Photoshop werkt meer dan verdubbelen.
Natuurlijk is het niet te doen om direct alle sneltoetsen uit je hoofd te leren, maar gebruik je een functie wat vaker, probeer dan gebruik te maken van de sneltoets van die functie. Zo leer je het snel aan.
De sneltoets voor een functie staat in het menu vaak achter de specifieke menu-optie. Bij icoontjes kun je de muis even over het icoontje laten hangen om de sneltoets te ontdekken.
Over de auteur
Elja Trum is oprichter van Photofacts en online fotografiecursussite Photofacts Academy. Hij schrijft sinds 2006 over fotografie. Elja is ook auteur van boeken over compositie, zwart-witfotografie, flitsfotografie en portretfotografie.
