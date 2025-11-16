Photoshop tip: Gebruik sneltoetsen om sneller te werken



Natuurlijk is het niet te doen om direct alle sneltoetsen uit je hoofd te leren, maar gebruik je een functie wat vaker, probeer dan gebruik te maken van de sneltoets van die functie. Zo leer je het snel aan.



De sneltoets voor een functie staat in het menu vaak achter de specifieke menu-optie. Bij icoontjes kun je de muis even over het icoontje laten hangen om de sneltoets te ontdekken.





101 Tips voor Feilloze Fotobewerkingen

Wil je meer weten over hoe je van jouw foto's echte WOW-foto's maakt? Lees er alles over in ons boek de Photoshopbijbel.