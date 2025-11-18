Photoshop tip: Maak gebruik van een kopie samengestelde laag



Een oplossing is het kopiëren van alle lagen, en deze dan samenvoegen tot één enkele laag. Je kan dit handmatig doen, en dat werkt prima. Je selecteert alle lagen, en via de rechtermuisknop kan je kiezen voor lagen kopiëren.



Daarna ga je de kopieën van al die lagen samenvoegen tot één enkele laag. De bewerking kan dan op die ene samengestelde laag uitgevoerd worden. Je blijft dan alle lagen en maskers daaronder houden zodat je die altijd nog kan aanpassen.



Je kan deze handeling ook met een sneltoetscombinatie uitvoeren. Kies de bovenste laag in het lagenpakket. Toets dan CTRL + ALT + SHIFT + E in als je Windows gebruikt. De gebruikers van een Apple moeten CMD + OPT + SHIFT + E intoetsen.



Alle lagen die zichtbaar zijn worden dan gekopiëerd en samengevoegd. Let op, deze handeling is niet in het menu terug te vinden. Het kan alleen met deze sneltoetscombinatie. Of je doet het handmatig, want dat kan natuurlijk ook.







