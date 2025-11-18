Laatste dag! Win 19.000+ euro aan prijzen + 70 euro korting + gratis de Photoshopbijbel! Word nu lid!
Nando Harmsen

Photoshop tip: Maak gebruik van een kopie samengestelde laag

dinsdag 18 november 2025, 20:40

Heb je veel lagen in Photoshop, en moet je een bewerking uitvoeren op alle lagen? Dan kan je met één handeling een kopie maken van alle lagen en deze samenvoegen tot één laag. Dat kan alleen met een sneltoets.

Om non-destructive te werken in Photoshop maak je gebruik van verschillende lagen. Dat kunnen pixellagen zijn, of aanpassingslagen. Je maakt gebruik van maskers, en samenvloei-opties.

Als je dan een bewerking op het resultaat van al die lagen samen wilt uitvoeren, kan dat lastig zijn. Je zou dan alle lagen moeten samenvoegen tot één enkele laag. Maar dan kan je niets meer veranderen of aanpassen, mocht dat nodig zijn.

Nando copy merged layer PS


Een oplossing is het kopiëren van alle lagen, en deze dan samenvoegen tot één enkele laag. Je kan dit handmatig doen, en dat werkt prima. Je selecteert alle lagen, en via de rechtermuisknop kan je kiezen voor lagen kopiëren.

Daarna ga je de kopieën van al die lagen samenvoegen tot één enkele laag. De bewerking kan dan op die ene samengestelde laag uitgevoerd worden. Je blijft dan alle lagen en maskers daaronder houden zodat je die altijd nog kan aanpassen.

Je kan deze handeling ook met een sneltoetscombinatie uitvoeren. Kies de bovenste laag in het lagenpakket. Toets dan CTRL + ALT + SHIFT + E in als je Windows gebruikt. De gebruikers van een Apple moeten CMD + OPT + SHIFT + E intoetsen.

Alle lagen die zichtbaar zijn worden dan gekopiëerd en samengevoegd. Let op, deze handeling is niet in het menu terug te vinden. Het kan alleen met deze sneltoetscombinatie. Of je doet het handmatig, want dat kan natuurlijk ook.



101 Tips voor Feilloze Fotobewerkingen


Wil je meer weten over hoe je van jouw foto's echte WOW-foto's maakt? Lees er alles over in ons boek de Photoshopbijbel.

Bestel de Photoshopbijbel
Nando Harmsen

Over de auteur

Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.

De Portretbijbel door Elja Trum
Sportfotobijbel

Elja Trum

Elja Trum

