3 keer gecrasht in een week tijd

Een paar jaar geleden kregen we een DJI Mavic-drone binnen bij ons op kantoor. Die zouden we gaan gebruiken voor een overview-shot bij het opnemen van de video's voor onze cursussen. Dat geeft een gaaf beeld van de omgeving.



Ik liet hem wat rondvliegen door mijn kantoor, liet hem landen op mijn bureau en riep toen het hele team erbij om te komen kijken naar ons coole nieuwe speeltje.



Ik pakte de controller, en liet de drone rustig opstijgen.

Tenminste, dat was de bedoeling.



Wat er echt gebeurde, was dat hij in ÚÚn ruk snoeihard tegen het plafond aan knalde. Afgebroken rotorbladen vlogen in het rond, waarna het gevaarte vast bleef zitten tussen twee vernielde platen van ons systeemplafond.



Ik heb onze nieuwe drone in diezelfde week 3 keer laten crashen voordat ik een beetje doorhad hoe dat kreng werkte.



Mijn tweede crash was tijdens het uitproberen van de automatische volgmogelijkheid van de drone. Levert gave beelden op, maar je moet wel blijven opletten - en niet de verkeerde kant op vliegen als het fout dreigt te gaan.



Die crash zie je in de video hieronder.