De beste camera is de camera die je nu hebt!

Wat zijn zoal ingrediënten om tot een mooie, goede of creatieve foto te komen?



1) Kennis - investeer tijd in kennis. Over de bediening en mogelijkheden van je camera en lens. Over instellingen als diafragma, sluitertijd en ISO. En hoe ze zich verhouden tot elkaar. Welke instellingen heb je nodig om jouw foto te maken?



2) Oefening - denken en lezen over fotografie is iets anders dan doen! Kies een foto die je mooi vind, analyseer hem en ga deze namaken. Net zolang totdat jouw resultaat in de buurt komt of zelfs het voorbeeld overtreft.



3) Compositie - rangschik je onderwerp op een interessante plek en besteed zorg aan balans in je foto. Ben je niet zeker van de compositie, 180 graden roteren op je scherm wil ook wel eens helpen.



4) Fouten maken - klinkt afgezaagd, maar van fouten maken leer je het meest. Dus gooi alle remmingen overboord en probeer, probeer en leer.



5) Zelfvertrouwen - niets is zo funest als denken dat jouw foto's er niet toe doen. Onthoud dat niemand is geboren als topfotograaf en voordat die ene mooie foto is gemaakt, er vele pogingen zijn mislukt.



6) Zelfkennis - wat zijn je valkuilen? Wil je misschien teveel in de foto proppen? Probeer dan eens een minimalistische foto te maken.



7) Beperking - focus op een ding dat je wilt verbeteren of wilt leren. Dit kan zijn een techniek, een onderwerp, een instelling, een lens, een thema. Maar maak een keuze en ga ermee aan de slag. In der beschränkung zeigt sich den meister....



8) Bewerking - fotobewerking is belangrijk en kent vele gradaties. Van minimaal tot extreme bewerking. Door kennis van fotobewerking leer je dat wat je ziet op social media niet zomaar uit de camera is komen rollen. Volg een van de vele cursussen op Photofacts.



9) Feedback - zoek iemand met wie je kunt sparren over fotografie en die bereid is eerlijke en opbouwende kritiek te geven. Dat kan tegenwoordig heel goed online.



Zoom bied gratis 40 minuten sparringtime. Flickr of Facebook zijn nog steeds gratis en je kunt er een afgeschermd account aanmaken en deze delen met je buddies.



10) Plezier - heb plezier in wat je doet, dan komt de rest vanzelf.



En geef toe, wanneer je aan het fotograferen bent, denk je dan aan al die wenselijke en beter presterende apparatuur?



Welnee. Het ligt meer voor de hand dat je zo verdiept bent in je onderwerp dat je er niet eens erg in hebt dat je met 'gedateerde' spullen werkt.