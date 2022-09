Vergeet apparatuur en leer je onderwerp kennen voor betere foto's

Hoera, nieuwe objectieven. Maar maken deze betere foto's? Zeker niet niet.

Als we eerlijk zijn hebben we allemaal wel eens in meer of mindere mate op deze manier gedacht. Kijk maar eens naar de tweedehands markt, en zie wat voor prachtige camera's en objectieven aangeboden worden nadat er een nieuw model op de markt is gekomen.Of zich is dat niet erg, zeker niet voor de fotograaf die op zoek ik naar een mooi tweedehands 'oudere' camera. Maar zelfs die kan wel eens vallen voor het idee dat een nieuwe camera of een nieuw objectief betere foto's zal opleveren.Helaas is dit niet of zelden het geval. Want een goede foto is nauwelijks afhankelijk van de apparatuur die gebruikt wordt. Het is zelfs maar deels door kennis van belichting en compositie. Het belangrijkste is kennis van je onderwerp.