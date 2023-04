Flitsfotografie tip: Leer je apparatuur kennen

Michiel - f/2.8, 1/160s, 100 ISO @ 70mm

Je zal namelijk zeker niet de eerste fotograaf zijn die tijdens een shoot staat te klungelen met zijn apparatuur. Zelf heb ik ook meerdere keren gehad dat ik bijvoorbeeld de flitser niet met de ontsteker gekoppeld kreeg. Dat is niet ideaal als je model of klant staat te wachten totdat jij een foto maakt.Het is daarom altijd slim om vooraf thuis al te oefenen met je apparatuur en de handleiding alvast doorgenomen te hebben.Deze tip om betere flitsfoto's te maken is één van de 101 tips uit mijn boek over flitsfotografie. Wil je de andere 100 tips ook lezen? Bestel dan mijn boek De Flitsbijbel.