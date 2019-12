Handmatig fotografen? Terug naar A(f)?

De sfeer in een foto wordt grotendeels bepaald door het gebruikte diafragma. En juist dat wil ik als fotograaf zelf in de hand hebben bij het soort foto's dat ik maak. Als ik dat zelf bepaal mag van mij de camera, in veel situaties, de andere instellingen zelf bepalen binnen de marges die ik bepaald heb.



Zijn er ook nadelen aan deze manier van werken? Enige nadeel in deze vind ik dat als de ISO tegen de grens aanloopt die je hebt aangegeven, de sluitertijd niet vast staat. De camera zal niet over de grens van de ISO gaan, maar wel de sluitertijd langer maken dan wat je als ondergrens had ingesteld. Een oogje op de sluitertijd houden is dus wel verstandig.



Ook wordt de belichtingsmodus die je kiest belangrijker dan wanneer je 'op het oog' je instellingen doet in de zoeker of op het scherm achterop de camera. Soms scheelt het enorm zoals bijvoorbeeld met de hooglicht-lichtmeetfunctie als je een andere belichtingsmodus kiest.



Ik vind mezelf geen 'mindere' fotograaf als ik ervoor kies om een aantal keuzes aan de camera uit handen te geven. Het kunnen kiezen welke stand het beste past bij de situatie en de mogelijkheden van je camera kennen vind ik belangrijker dan elke foto zelf in willen stellen.