Regeltjes! Goed om te leren, goed om los te laten

Fotografie staat bol van regels. Ergens heel fijn. Om als houvast te gebruiken. Maar soms is het ook zaak om ze te leren kennen... én ze dan weer los te laten. En je vooral ook niet teveel op werk van anderen te focussen.





'Je zou hem zó moeten uitsnijden. En dan de belichting op déze manier iets aanpassen. Daar wordt ie veel beter van.'

Regels van de fotografie

Ongevraagd kreeg ik in mijn inbox een berichtje van een fotograaf. Hij had een foto van me gezien en vond daar iets van. Dat mag natuurlijk.Toch was ik niet per se geneigd er wat mee te doen. Nee, de foto stond niet op de 'juiste' plek in de gulden snede. En het contrast dat beter zou moeten? Het was juist een mistige ochtend. Dat zachte licht wilde ik vangen.De fotograaf had de regeltjes keurig in het oog. De compositieregels, het histogram wat dan meer 'in het midden' zou moeten staan, enzovoort. Maar de essentie van het plaatje vergat hij even.Dat soort 'regels' is heel goed om te leren fotograferen. En af en toe probeer ik het zelf ook. Door bij een wandeling door een stad of bos er één uit te pikken en daarop te focussen.Alleen maar beelden te maken waar een bepaald kleurcontrast in zit, bijvoorbeeld. Of te zorgen dat er in alle foto's meer lagen zitten (voorgrond - onderwerp - achtergrond). Het houdt je scherp in het fotograferen.Als je de regels beheerst, kun je ze ook weer loslaten. Ook dat doe ik heel bewust. Zoals bij de eerder genoemde foto. Maar ook bij de foto hieronder.Een paar weken geleden was ik met model Shannon in een natuurgebied in de buurt. Ik zag een mooi beeld voor me, zeker op de zwart-witfilm waar ik deze foto mee maakte.