Meer: Compositie
Maak meer dan zomaar een fotozondag 12 juli 2026, 15:51 door Nando Harmsen | 85x gelezen | 0 reacties
Een foto maken is niet moeilijk. Een druk op de knop is voldoende. Het onderwerp mooi in beeld brengen is een grotere uitdaging. Maak meer dan zomaar een foto door na te denken hoe je het onderwerp fotografeert.
Maak je niet te druk over belichtingen. De camera kan dat werk perfect uit je handen nemen. In plaats daarvan in het belangrijker hoe je het onderwerp in je beeldvlak plaatst. Dat heet compositie.
Natuurlijk weten we allemaal dat dit compositie genoemd wordt. Achtergrond op 1/3 van boven. De voorgrond op 1/3 van onder. Misschien op 1/3 van de zijkant. In veel gevallen stopt het daar dan.
Zet eens een stapje verder. Soms letterlijk. Ga eens verder nadenken over de manier hoe je die voorgrond en achtergrond in beeld brengt. Dat kan zoals de bovenste foto, of wat creatiever.
Het veld met boterbloemen met de bergen op de achtergrond neem ik als voorbeeld. De bovenstaande foto is een overzichtsfoto. Alles is in beeld, maar niets springt eruit.
Denk eens na over wat je wilt laten zien. Het zijn de bloemen met de bergen op de achtergrond. Dit zegt eigenlijk al dat de bloem het onderwerp is, en dus het belangrijkste in de foto.
Ga de boterbloem groter in beeld brengen. Laat het een duidelijk onderwerp zijn. Zo gaat het niet verloren in de omgeving. De bergen vormen onderdeel van de omgeving van de bloem.
Wat nu minder opvalt zijn de andere bloemen. Het zicht op de andere bloemen in het veld is geblokkeerd. Dit kan je oplossen door een hoger standpunt te kiezen. Je verandert het perspectief.
Bloem en berg staan verder van elkaar af. Tussen bloem en berg zijn de andere bloemen te zien. Er is een duidelijke voor, midden en achtergrond ontstaan. Je hebt wel minder lucht in beeld.
Kijk nu eens naar de bergen in de achtergrond. Is de grootte van de berg naar wens? Of heb je liever een grotere of kleinere berg. Het formaat bepaald hoe opvallend die berg in de foto wordt.
Door verder van de bloem te gaan staan moet je inzoomen om de bloem toch groter in beeld te krijgen. De berg op de achtergrond wordt daardoor groter en opvallender, en daardoor belangrijker in het geheel.
Door dichter bij de bloem te staan en iets uit te zoomen, zal de berg op de achtergrond kleiner worden. Hiermee krijgt de berg minder aandacht. Het is minder opvallend en dus minder belangrijk in het geheel.
Je ziet wat mogelijk is door meer na te denken over hoe je iets gaat fotograferen. Hierdoor maak je meer dan zomaar een foto. Het kost wel meer tijd, maar dat is niet erg. Neem die tijd.
Van de voorbeelden die ik laat zien is er geen die speciaal goed of fout is. Ze laten het landschap elk op een andere manier zien. Zorg dat je er over nagedacht hebt voor je op de knop drukt en de foto maakt.
Cursus Compositie in landschapsfotografie
Meer weten over hoe je mooie landschapsfoto's kunt maken? Je ontdekt alles over het maken van de juiste compositie in je landschapsfotografie in de cursus Compositie in Landschapsfotografie.
Deze cursus wordt gegeven door Nando Harmsen, die ook de Landschapsbijbel en mede de Compositiebijbel geschreven heeft.
» Cursus Compositie in Landschapsfotografie
Over de auteur
Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.
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Elja Trum
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