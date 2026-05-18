Voorkom onnodig lege delen in een foto maandag 18 mei 2026, 20:02 door Nando Harmsen
Een goede compositie is een uitgekiende verzameling beeldelementen die met een aantrekkelijke vlakverdeling in beeld zijn gebracht. Pas op dat je geen ongebruikte lege vlakken in je beeld hebt.
Alles wat je in beeld brengt doet mee aan de compositie. Je moet niets in beeld nemen dat je er niet in wilt hebben. Anders is het als een valse noot in een muziekstuk.
Maar het betekent ook dat je geen onnodige leegte in de compositie moet brengen. Dat is als een stilte in het muziekstuk dat het ritme verstoort. Je mag leegte in een foto hebben, maar het moet toegevoegde waarde hebben.
Zorg daarom dat je goed nadenkt over de plaatsing van de beeldelementen in de foto. Zeker als je gebruik maakt van een voorgrond, zorg dat die iets vertelt. Als voorbeeld heb ik deze akker met een dorp boven op een heuvel
Het gras (graan?) is gemaaid en opgerold tot balen. Ten minste, als het gras gf graan is. Misschien was het een ander gewas. Als je het weet wat het is, vertel het in een reactie onder dit bericht.
De akker is leeg en de rollen liggen ergens in dat vlak. Dat neemt een-derde van de totale foto in beslag. Dat is niet erg, maar er is niet iets wat dit vlak interessant maakt. Dat wat interessant zou kunnen zijn is verschrikkelijk klein in beeld. Dat is jammer.
Dit kan je oplossen door de akker meer inhoud te geven. Door een andere positie te kiezen verandert de voorgrond waarbij de rollen onderdeel van de compositie gaan vormen. Het voorkomt bovendien die weinig zeggende leegte in het beeldvlak.
Je kan dit op veel manieren doen. Door paardenbloemen in een grasveld in beeld te brengen, bijvoorbeeld, of door een pad als leidende lijn te gebruiken. Kijk goed wat er gebruikt kan worden en gebruik het in je voordeel.
Door goed na te denken over de invulling van de voorgrond kan je de foto rijker maken. Is er niets dat een onnodige leegte in de foto kan vullen, overweeg dan die leegte buiten beeld te houden. Zoom in, of gebruik een ander standpunt.
Wees altijd kritisch met wat je in beeld brengt. Het moet een reden hebben, het moet iets vertellen. Vraag jezelf daarom altijd af waarom je iets in de compositie mee neemt. Ook met een voorgrond.
Over de auteur
Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.
