Word lid met korting + gratis het boek de Fashionfotobijbel - 90 euro voordeel! Word nu lid!
Photofacts Academy

Photofacts Academy; 100+ Fotografie Cursussen
Fotograferen wordt makkelijker en leuker

Boek

De Fotobijbels; Boeken over Fotografie
101 Praktische fotografietips voor betere foto's

home

Meer: Fototip

Nando Harmsen

Voorkom onnodig lege delen in een foto

maandag 18 mei 2026, 20:02 door | 35x gelezen | 0 reacties

Een goede compositie is een uitgekiende verzameling beeldelementen die met een aantrekkelijke vlakverdeling in beeld zijn gebracht. Pas op dat je geen ongebruikte lege vlakken in je beeld hebt.

Alles wat je in beeld brengt doet mee aan de compositie. Je moet niets in beeld nemen dat je er niet in wilt hebben. Anders is het als een valse noot in een muziekstuk.

Maar het betekent ook dat je geen onnodige leegte in de compositie moet brengen. Dat is als een stilte in het muziekstuk dat het ritme verstoort. Je mag leegte in een foto hebben, maar het moet toegevoegde waarde hebben.

Zorg daarom dat je goed nadenkt over de plaatsing van de beeldelementen in de foto. Zeker als je gebruik maakt van een voorgrond, zorg dat die iets vertelt. Als voorbeeld heb ik deze akker met een dorp boven op een heuvel

Nando voorgrond


Het gras (graan?) is gemaaid en opgerold tot balen. Ten minste, als het gras gf graan is. Misschien was het een ander gewas. Als je het weet wat het is, vertel het in een reactie onder dit bericht.

De akker is leeg en de rollen liggen ergens in dat vlak. Dat neemt een-derde van de totale foto in beslag. Dat is niet erg, maar er is niet iets wat dit vlak interessant maakt. Dat wat interessant zou kunnen zijn is verschrikkelijk klein in beeld. Dat is jammer.

Nando voorgrond 2


Dit kan je oplossen door de akker meer inhoud te geven. Door een andere positie te kiezen verandert de voorgrond waarbij de rollen onderdeel van de compositie gaan vormen. Het voorkomt bovendien die weinig zeggende leegte in het beeldvlak.

Je kan dit op veel manieren doen. Door paardenbloemen in een grasveld in beeld te brengen, bijvoorbeeld, of door een pad als leidende lijn te gebruiken. Kijk goed wat er gebruikt kan worden en gebruik het in je voordeel.

Door goed na te denken over de invulling van de voorgrond kan je de foto rijker maken. Is er niets dat een onnodige leegte in de foto kan vullen, overweeg dan die leegte buiten beeld te houden. Zoom in, of gebruik een ander standpunt.

Nando voorgrond 3


Wees altijd kritisch met wat je in beeld brengt. Het moet een reden hebben, het moet iets vertellen. Vraag jezelf daarom altijd af waarom je iets in de compositie mee neemt. Ook met een voorgrond.


Cursus Compositie in landschapsfotografie


Meer weten over hoe je mooie landschapsfoto's kunt maken? Je ontdekt alles over het maken van de juiste compositie in je landschapsfotografie in de cursus Compositie in Landschapsfotografie.


Deze cursus wordt gegeven door Nando Harmsen, die ook de Landschapsbijbel en mede de Compositiebijbel geschreven heeft.

» Cursus Compositie in Landschapsfotografie

Nando Harmsen

Over de auteur

Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.

0 reacties

    Er zijn nog geen reacties op dit artikel.
    Deel als eerste jouw mening over dit onderwerp!

Deel jouw mening

Bekijk ons reactiebeleid.

Live Fotografie Workshops

Verbeter jouw fotografie in de praktijk met een workshop van Photofacts Academy

Flitsen op Locatie

Flitsen op Locatie

woensdag 10 juni 2026

Sint Agatha (Noord Brabant)

nog 8 plaatsen

Bekijk workshop
Portretfotografie in de Studio

Portretfotografie in de Studio

vrijdag 26 juni 2026

Photofacts Studio, Elst (Gld)

nog 5 plaatsen

Bekijk workshop
Landschap en Compositie

Landschap en Compositie

woensdag 8 juli 2026

Bedafse Bergen, Uden (NB)

nog 6 plaatsen

Bekijk workshop
Bekijk alle workshops

Ook interessant

Toon alle artikelen binnen Fototip
home
Cursus Natuurfotografie in Nederland met Rob Dijkstra
De Portretbijbel door Elja Trum

Photofacts wordt mede mogelijk gemaakt door


Ontvang wekelijks fotografietips in je inbox

39.856 fotografie enthousiastelingen ontvangen de tips al!
Meer over de wekelijkse mail. Of blijf op de hoogte via Facebook. Aanmelding beveiligd met Google reCaptcha.

Elja Trum

Elja Trum

Photofacts; alles wat met fotografie te maken heeft!

Wil je graag mooiere foto's maken en op de hoogte blijven van ontwikkelingen binnen de fotografie? Photofacts plaatst leerzame artikelen die gerelateerd zijn aan fotografie. Variërend van product-aankondiging tot praktische fotografietips of de bespreking van een website. Photofacts bericht dagelijks over fotografie en is een uit de hand gelopen hobby project van Elja Trum. De artikelen worden geschreven door een team van vrijwillige bloggers. Mocht je het leuk vinden om een of meerdere artikelen te schrijven op Photofacts, neem dan contact op.Meer over Photofacts

Gratis eBook: Fotograferen van Kinderen

Mis dit niet: Tips voor adembenemende familiekiekjes!
Ontdek 25 praktische tips waardoor je prachtige foto's van je (klein)kinderen kunt maken. Je krijgt van mij ook wekelijks nieuwe fotografietips per mail.



Nee, ik maak al fantastische foto's van kinderen

Om Photofacts.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. akkoord