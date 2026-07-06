Vergeet compositieregels. Ga meer af op je gevoel.



Zorg vooral dat er niets in beeld is dat stoort of afleidt. Wanneer alles prettig aanvoelt is het goed. Maak die foto. Wees niet bezorgd over eventuele compositieregels. Er is er altijd wel een die op je foto past.



Door los te laten ben je weer echt met het maken van een beeld bezig. Fotografie mag op gevoel. Het mag niet belemmerd worden door zelf opgelegde beperkingen. Laat los en geniet.



Cursus Compositie in landschapsfotografie

Meer weten over hoe je mooie landschapsfoto's kunt maken? Je ontdekt alles over het maken van de juiste compositie in je landschapsfotografie in de cursus Compositie in Landschapsfotografie.