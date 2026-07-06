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Meer: Compositie

Nando Harmsen

Vergeet compositieregels. Ga meer af op je gevoel.

maandag 6 juli 2026, 22:44 door | 71x gelezen | 0 reacties

Er zijn veel compositieregels. Ze moeten het componeren van een aantrekkelijke foto vereenvoudigen. Vaak gebeurt het tegenovergestelde. Ze maken het juist veel moeilijker. Ga meer op je gevoel af, dat werkt vaak beter.

Je kent ze wel. Regel van derden, Fibonacci, gulden snede, diagonaalmethode, gulden driehoek, regel van ongelijke delen, Gestalt-theorie en junta-positie. Ze kunnen allemaal helpen met het maken van een foto.

Nando uitzicht op hverir


Al die regels suggereren dat je er aan moet voldoen. Welke ga je gebruiken? Wat moet je kiezen? Hoe pas je de regel toe? Het wordt er niet eenvoudiger op. Pas je niet op, dan kan je er wanhopig van worden.

Fotografie moet een plezierig proces zijn. Geen wanhopig of zelfs frustrerend proces. Ben je te veel met de regels bezig, dan verlies je de essentie van het maken van een beeld. Vergeet liever de regels.

Door de regels los te laten wordt je niet langer belemmerd door wat zogenaamd 'moet.' Je kan op je gevoel af gaan. Kijk hoe het onderwerp en de beeldelementen in het beeld te zien zijn. Verdeel ze in het beeldvlak.

Nando hverir


Zorg vooral dat er niets in beeld is dat stoort of afleidt. Wanneer alles prettig aanvoelt is het goed. Maak die foto. Wees niet bezorgd over eventuele compositieregels. Er is er altijd wel een die op je foto past.

Door los te laten ben je weer echt met het maken van een beeld bezig. Fotografie mag op gevoel. Het mag niet belemmerd worden door zelf opgelegde beperkingen. Laat los en geniet.


Cursus Compositie in landschapsfotografie


Meer weten over hoe je mooie landschapsfoto's kunt maken? Je ontdekt alles over het maken van de juiste compositie in je landschapsfotografie in de cursus Compositie in Landschapsfotografie.


Deze cursus wordt gegeven door Nando Harmsen, die ook de Landschapsbijbel en mede de Compositiebijbel geschreven heeft.

» Cursus Compositie in Landschapsfotografie

Nando Harmsen

Over de auteur

Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.

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