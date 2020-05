Nikon introduceert #CreateYourLight

We leven op dit moment in een wereld zoals we die niet eerder hebben meegemaakt. We ervaren dit allemaal anders. Fotografen hebben het unieke vermogen om via beeld gevoelens uit te drukken. Met deze beelden kunnen we verhalen delen en dichter tot elkaar komen.



Met de #createyourlight campagne wil Nikon fotografen aanmoedigen om hun camera's op te pakken om deze bijzondere tijd vast te leggen. Door fotografen bij elkaar te brengen met een gedeelde missie, hoopt Nikon motivatie en betekenis te bieden in een tijd wanneer dat het meest nodig is.