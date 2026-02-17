Meer: Firmware
Hoe belangrijk is de firmware update voor je camera?dinsdag 17 februari 2026, 15:51 door Nando Harmsen | 33x gelezen | 0 reacties
De digitale camera die je gebruikt is in feite een computer. Er is software nodig om je camera te laten werken. Net zoals alle software zijn er soms updates beschikbaar. Dit wordt een firmware update genoemd. Is het nodig om deze te installeren? Of toch niet?
Met software-updates worden er meestal kleine foutjes gecorrigeerd of nieuwe functies aan de software toegevoegd. Zeker in situaties waarbij de software soms problemen geeft, kan de firmware update het repareren.
Dit suggereert dat firmware updates essentieel zijn en dat je ze altijd moet installeren. Echter, je kan jezelf afvragen of het nodig is als je camera helemaal naar behoren werkt. Is het dan nodig om iets te repareren dat niet stuk is?
Het kan zinnig zijn om te kijken naar de informatie over een firmware update. Soms zijn de verbeteringen marginaal, zoals taalfouten in het menu, een extra taal toevoegen, of verbeterde communicatie bij gebruik van WiFi of FTP.
Het kunnen ook reparaties zijn van problemen die in zeldzame gevallen optreden, zoals een fout bij gebruik van één soort objectief wanneer er een bepaalde menu-functie uit of aan staat. Soms zijn dit zo'n onwaarschijnlijke dingen dat je ze nooit zal tegenkomen.
Firmware updates kunnen ook nieuwe functies toevoegen, of kleine verbeteringen aan bijvoorbeeld autofocus uitvoeren. In dat geval kan een firmware update heel aantrekkelijk zijn. Zeker als je die functie graag gebruikt.
Tenzij een camera inderdaad vaak problemen oplevert, kan het verstandig zijn om niet te snel de firmware te updaten. Het zou namelijk niet de eerste keer zijn als de nieuwe firmware toch niet helemaal in orde is en meer problemen als oplossingen biedt.
Het kan ook dat de firmware update geen meerwaarde voor jou biedt. Werkt alles naar behoren? Zijn er geen problemen? Zijn er geen nieuwe functies of verbeteringen, of zijn ze niet interessant voor je? Dan kan je best de update overslaan.
Het updaten van firmware van de camera is in feite niet moeilijk. Je download de nieuwe firmware van de website van de fabrikant en zet die op het geheugenkaartje dat je in de camera gebruikt. Dan is het een kwestie van de update vanuit de camera uit te voeren.
Soms kan het ook via een app op de smartphone. Je moet dan verbinding maken met de camera, waarna de update kan plaatsvinden. Dit is vaak de eenvoudigste manier.
Zorg wel dat je altijd de handleiding van de firmware-update leest. Die krijg je bij het downloaden van de firmware. Zorg dat je deze handleiding goed volgt. Doe je dit niet, dan kan het fout gaan. Let daar altijd op.
Over de auteur
Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.
Elja Trum
