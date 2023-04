Heeft de hoge resolutie optie van de Canon EOS R5 enig nut?

In maart 2023 introduceerde Canon een hoge resolutie functie voor de EOS R5 mirrorless camera. Door middel van het IBIS systeem is het mogelijk om een 400 megapixel foto te maken. Ik ging testen hoe goed dit systeem is. Zowel met stationaire als bewegende objecten.



Canon kondigde een hoge resolutie functie voor de EOS R5 aan via een firmware update. Daarmee gaf de fabrikant gehoor aan de wens voor deze optie. Bij een select aantal Sony, Olympus, Panasonic, en Fujifilm camera's was deze functie al geruime tijd beschikbaar.



Canon heeft echter een stapje extra gedaan. De toename in resolutie bij de andere modellen is met een factor vier. De EOS R5 heeft dat nogmaals verdubbeld. Met de 45 megapixel sensor kan er een 400 megapixel foto gemaakt worden. Dit is 24.576 x 16.384 pixels.