Firmware update voor de Canon EOS R3

Dat de Canon EOS R3 een fantastische camera is voor actie en sportfotografie is bekend. Met nieuwste firmware update krijgt deze camera er nog een aantal interessante opties bij. De firmware kan vanaf nu gedownload worden.



De nieuwe firmware voor de Canon EOS R3 biedt een aantal fantastische nieuwe opties aan. Hiermee wordt deze al perfecte camera nog beter en veelzijdiger. De panning assist functie is misschien wel de meest interessante functie.



Met de panning assist functie wordt met de IBIS de onscherpte bij het pannen gecorrigeerd. Dit beloofd een verbetering in scherpe resultaten tot maar liefst 2 stops langere belichtingen.