Update je Canon EOS R5 en krijg 400 megapixel foto's

Een 268MB groot jpeg bestand. Dat is een 400 megapixel foto. Of je het nodig hebt, dat mag je zelf beslissen.

Het 400 megapixel bestand in JPEG zal minimaal 250 megabyte groot zijn. Is je geheugenkaart klein, dan heeft dit een enorm gevolg voor het aantal foto's dat je kunt opslaan.Ter vergelijking, een CRAW bestand met veel detail is slechts 30 megabyte groot. Het terugkijken op je LCD scherm zal ook wat meer tijd in beslag nemen.Voor wie FTP bestandsoverdracht gebruikt, de nieuwe firmware biedt bovendien een eenvoudigere en beter beschermde workflow.De nieuwe firmware voor de Canon EOS R5 is te downloaden vanaf de website van Canon