Nieuwe firmware update voor Canon mirrorless camera's

Deze optie stelt je in staat om langer met de camera te filmen, ondanks dat de camera warm wordt. Canon vertelt erbij dat de onderkant van de camera wel heet kan worden indien deze optie ingeschakeld wordt.



Deze update kan wel eens het antwoord zijn op de oververhittingsproblemen die deze camera in zijn greep houdt.



Behalve dit biedt de nieuwe firmware een verbetering in de beeldstabilisatie, zodat de zogenaamde wobbel gecompenseerd wordt, en je kunt van van meerdere HEIF opnamen omzetting in JPEG.



Het meest opvallende betreft de Canon EOS R3. De firmware update stelt je in staat om maar liefst 195 frames per seconde in raw beeldformaat te fotograferen. Doch deze is wel met enkele voorwaarden.



Je kunt 'slechts' 50 beelden maken, wat betekent dat er maar 0,26 seconde wordt gefotografeerd, en AF en belichting wordt vastgezet.