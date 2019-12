RAW-uitvoer voor de Nikon Z 7 en Z 6

ProRes RAW voor video

Details

Maak je Z 7- of Z 6-camera gereed voor 12-bits RAW-video-uitvoer. Download de firmware-update versie 2.20 en breng je camera vervolgens naar een Nikon-servicecentrum om RAW te activeren. Hiervoor kunnen kosten in rekening worden gebracht. Neem contact op met je lokale Nikon-servicecentrum voor meer informatie.



Download firmware 2.20 voor Z 7

Download firmware 2.20 voor Z 6

Vind je Nikon-servicecentrum;

Externe recorders van Atomos Ninja V vereisen mogelijk ook een firmware-update om compatibel te zijn met RAW-video van Nikon. Raadpleeg voor meer informatie de Atomos-website;

ProRes RAW is een RAW-video-indeling die in 2018 door Apple Inc. is ontwikkeld;

Als je Z 6 is aangeschaft als onderdeel van een essentiŽle videokit van de Nikon Z 6 en ondersteuning voor RAW-video-uitvoer nog niet vooraf op de camera is geÔnstalleerd, installeert het dichtstbijzijnde Nikon-servicecentrum deze ondersteuning gratis. Hiervoor is het aankoopbewijs vereist.

De videostream wordt opgenomen in de ProRes RAW-formaat, dat een grotere kleurnauwkeurigheid heeft, met meer details in hooglichten en schaduwen.Videomakers kunnen profiteren van maximale flexibiliteit bij de nabewerking zonder dat de bewerking wordt vertraagd, wat ideaal is voor HDR-workflows.De update maakt het mogelijk om 4k- of full-hd-beelden met 12bit-kleurendiepte op te nemen via bepaalde modellen van een Atomos Ninja Inferno V-monitor die met hdmi op de camera is aangesloten.Nadat je de firmware-update naar versie 2.20 hebt gedownload, kan ondersteuning voor RAW-video-uitvoer op de Z 7-en Z 6-camera's worden geÔnstalleerd bij een Nikon-servicecentrum. Deze service is gratis voor alle Nikon Z 6-camera's die zijn aangeschaft als onderdeel van de EssentiŽle Videokit van de Z 6.Het inschakelen van RAW-uitvoer via HDMI betekent een belangrijke verbetering voor iedere videograaf. De Z serie zal tegemoet blijven komen aan de veranderende wensen van gebruikers en zal next-generation features bieden bij toekomstige firmware updates.Kijk voor meer Nikon producten op: nikon.nl