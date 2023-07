Flitsfotografie tip: Voorkom ongewenst licht op je achtergrond met grids

Janna - f/4, 1/160s, 100 ISO @ 38mm

Door een grid op je flitser te zetten (en het licht iets van opzij te laten komen) voorkom je dus ongewenst licht én ongewenste schaduwen in je foto.Grids maken het zo ook in krappe ruimtes goed mogelijk om achtergrond en voorgrond separaat uit te lichten. In bovenstaand voorbeeld zie je bijvoorbeeld dat het model goed belicht wordt, maar er vrijwel geen licht op de muur achter Janna valt.Deze tip om betere flitsfoto's te maken is één van de 101 tips uit mijn boek over flitsfotografie. Wil je de andere 100 tips ook lezen? Bestel dan mijn boek De Flitsbijbel.