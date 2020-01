Misonne, een Belgisch fotograaf, 1870-1943

Wat is de juiste waarde?

Nieuwe zakelijkheid

Alle waarden kunnen aangepast worden, de keuze van de film, de ontwikkelaar, de belichtingstijd enzovoorts. Wat is nu de “juiste” waarde? Misschien iets om eens over na te denken bij het huidige fotosjoppen.Rond 1920 begon het tij te keren. Was daarvoor Misonne de “koning” van de landschapsfotografie, nu begon men met de nieuwe fotografie. Men geloofde niet meer in het scheppen van beelden die een kunstwerk schiepen alsof men naar een schilderij zat te kijken.Men begon de koele, kille weergave van nogal banale onderwerpen zoals luciferdoosjes, een mes en een vork meer te waarderen. De nieuwe zakelijkheid deed zijn intrede in de kunstfotografie. Misonne echter bleef trouw aan zijn manier van afbeelden en trad in discussie met de vertegenwoordigers van de nieuwe stijl.In 1935 schreef hij:Misonne bleef zijn gehele leven een landschapsfotograaf.Hij bleef de tonen van het licht, van de mist, van de regen en de wolken vastleggen in zijn enthousiasme voor de duizenden helderheidsverschillen die daardoor teweeg gebracht werden. “Alles is in licht ondergedompeld. Het donker, dat het beeld zwaar maakt, wordt door het filter van het licht tot leven gebracht.Hij gebruikte vaak personen in het landschap. Hij gaat zelfs zover in een artikel om de functie van mensen in beeld in te delen op afstanden van 4 tot 5 meter, op 10 meter en 15 meter voor in de verte. Hij raadt aan om mensen niet in beweging te fotograferen om verkeerde poses te vermijden.Bedenk hierbij wel, dat hij op plaat fotografeerde, waarbij het nogal wat tijd kostte om tot een volgende opname te komen. Bovendien vond hij, het was gemakkelijk om personen in de verte, mochten zij storend zijn, even weg te retoucheren. (Hij lijkt hierin wel sterk op een “photoshopper avant la lettre.”)Misonne heeft indertijd door zijn werk een grote naam verworven in de wereld van de fotografie. Zijn werk heeft op vele tentoonstellingen gehangen en hij publiceerde in een behoorlijk aantal tijdschriften zijn theorieën over hoe een landschapsfoto hoorde te zijn en hoe daartoe te geraken.Zoals M. Henry Craebeex, ingenieur bij Gevaert, in een herdenkingsuitzending voor Radio Brussel twee jaar na zijn dood in 1945 zei: