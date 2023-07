Minimalisme en negatieve ruimte in je foto

Negatieve ruimte hoeft geen leeg vlak te zijn.

Zonder positieve ruimte is er geen negatieve ruimte. Positieve ruimte is het deel van de foto waar je onderwerp is, het aandachtspunt. De negatieve ruimte is het deel dat weinig of geen aandacht krijgt.Negatieve ruimte hoeft dus niet leeg te zijn. Het is gewoon het deel dat weinig of geen aandacht vraagt, dat voor de opvulling van je foto zorgt. Er moet balans zijn tussen de positieve en negatieve ruimte voor een evenwichtige compositie.