Een actieserie samenvoegen tot één beeld

Meer: Fotorecepten
Een actieserie samenvoegen tot één beeldzaterdag 18 oktober 2025, 14:41 door Nando Harmsen | 34x gelezen | 0 reacties
Met actiefotografie maak je al snel heel veel foto's. In feite is het voldoende om slechts één beeld van een serie te houden: de beste. De rest kan weg. Of je gaat er creatief mee om en voegt ze samen.
Uit een actieserie bewaar je de beste. Naar de rest kijk je in feite niet meer om, want die zijn niet zo goed als de beste uit de serie. Op een enkele na kan je ze dan allemaal weggooien.
Het is ook mogelijk om een aantal beelden uit een serie samen te voegen tot een compilatie. Een actieserie in één enkele foto. Het kan niet voor alle soorten series, maar bij panning is er vaak wel een mogelijkheid.
Ik was onlangs op Lofoten waar we ook zeearenden hebben gefotografeerd. Het vangen van een vis uit het water is een typisch moment om een serie foto's te maken om dat ene moment te pakken.
Bij panning, gaat de beweging van het onderwerp - de arend in dit geval - evenwijdig aan de camera. Bij elke foto staat de arend op een andere plek ten opzichte van de achtergrond.
Doordat de arend voor ander deel van de achtergrond vliegt, kunnen deze foto's samengevoegd worden tot één enkele foto. Een soort panorama, maar dan met de vijf posities van de arend in beeld.
Het samenvoegen als een panorama via de normale weg is niet mogelijk. Maar het kan handmatig gedaan worden. Zorg ervoor dat elke foto exact dezelfde bewerking heeft, en eventueel vignet verwijderd is. Open dan de foto's daarvoor als lagen in Photoshop.
Vergroot het canvas in de richting van de beweging en verschuif elke foto dusdanig tot de achtergrond naadloos aansluit. Er zal veel overlap zijn, maar dat is niet erg. Zet de dekking van de laag die je verschuift tijdelijk op 50% zodat je ziet wat je doet.
Doe dit voor elke foto. Maak op elke laag een masker en gebruik het penseel om de delen die je wilt zien zichtbaar en onzichtbaar te maken.
Let op details, zoals schaduwen, druppels, overlappende delen, enzovoort. Het resultaat is een panorama met vijf arenden die het vangen van een vis laten zien.
De foto is waarschijnlijk wel heel groot (meer dan 16.000 pixels in mijn geval). Crop de foto, en desgewenst kan je het canvas wat verkleinen tot een bruikbare afmeting (bijvoorbeeld 8000 pixels).
Dit werkt natuurlijk alleen wanneer je panning hebt gebruikt. Maar er zijn variaties op te maken. Wees er creatief in.
Meer weten over Photoshop fotobewerking?
Bij Photofacts Academy, onze online leeromgeving voor fotografen, hebben we diverse cursussen over Adobe Photoshop. Zoals bijvoorbeeld Photoshop voor Beginners, Photoshop voor Fotografen, Photoshop voor Gevorderden en Photoshop Lagen.
Je kunt deze cursussen twee weken lang volgen met een gratis proeflidmaatschap.
Over de auteur
Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.
0 reacties
Deel als eerste jouw mening over dit onderwerp!
Deel jouw mening
Live Fotografie Workshops
Verbeter jouw fotografie in de praktijk met een workshop van Photofacts Academy
Flitsen op Locatie
vrijdag 24 oktober 2025
Sint Agatha (Noord-Brabant)
nog 7 plaatsen
Landschap en Compositie
woensdag 19 november 2025
Bedafse Bergen, Uden (NB)
nog 5 plaatsen
Portretfotografie in de Studio
vrijdag 12 december 2025
Photofacts Studio, Elst (Gld)
nog 5 plaatsen
Ook interessant
-
Wanneer Lightroom en Photoshop niet meer samenwerkt
door Nando Harmsen
-
10 Tips om het Orton-effect toe te passen
door Nando Harmsen
-
Voor wie is Photoshop Beta?
door Nando Harmsen
-
Photoshop gaat je met AI Agents helpen Photoshoppen
door Elja Trum
-
Adobe Photoshop bestaat 35 jaar
door Elja Trum
Ontvang wekelijks fotografietips in je inbox
41.247 fotografie enthousiastelingen ontvangen de tips al!
Meer over de wekelijkse mail. Of blijf op de hoogte via
Elja Trum
Photofacts; alles wat met fotografie te maken heeft!Wil je graag mooiere foto's maken en op de hoogte blijven van ontwikkelingen binnen de fotografie? Photofacts plaatst leerzame artikelen die gerelateerd zijn aan fotografie. Variërend van product-aankondiging tot praktische fotografietips of de bespreking van een website. Photofacts bericht dagelijks over fotografie en is een uit de hand gelopen hobby project van Elja Trum. De artikelen worden geschreven door een team van vrijwillige bloggers. Mocht je het leuk vinden om een of meerdere artikelen te schrijven op Photofacts, neem dan contact op.Meer over Photofacts
Gratis eBook: Fotograferen van Kinderen
Mis dit niet: Tips voor adembenemende familiekiekjes!
Ontdek 25 praktische tips waardoor je prachtige foto's van je (klein)kinderen kunt maken. Je krijgt van mij ook wekelijks nieuwe fotografietips per mail.