Een verticaal panorama voor meer groothoek

Meer: Fotorecepten
Een verticaal panorama voor meer groothoekzaterdag 31 januari 2026, 20:02 door Nando Harmsen | 77x gelezen | 0 reacties
Bij een panorama denken we altijd aan een foto die veel breder is dan hoog. Maar wist je dat je ook verticale panorama's kan maken? Dit is vooral nuttig als je te weinig groothoek hebt, en een interessante voorgrond hebt.
Neem een camera en maak een aantal foto's van links naar rechts die elkaar ongeveer 30% overlappen. Met software kunnen die eenvoudig tot een weids panorama samengevoegd worden.
Hou de camera verticaal, en je krijgt bovendien een minder smal panorama. Ik heb er een hele cursus over gemaakt op Photofacts Academy, die onder dit artikel gelinkt is en waarvan hieronder de promo-video te zien is.
Het is echter ook mogelijk om verticale panorama's te maken. Immers, wat in de breedte kan, kan ook in de hoogte. Het is dan niet de bedoeling om 180 graden of meer te gaan fotograferen (tenzij je dat wilt). Het is om net iets meer groothoek te krijgen dan je ter beschikking hebt.
Een staande foto, ook wel portrait-stand genoemd, is in landschapsfotografie perfect om een een voorgrond heel prominent in beeld te krijgen. Doordat je in de hoogte meer beeldvlak hebt, kan je beter voorgrond, midden en achtergrond van elkaar scheiden.
In veel gevallen heb je veel groothoek nodig om het gewenste effect ten volle te gebruiken. Maar zelfs dan kan het wel eens te weinig zijn. Een verticaal panorama kan dat dan perfect oplossen.
Werkwijze
De manier van werken is in feite vrij rechttoe rechtaan. Hou de camera in horizontale positie en maak een serie foto's van beneden naar boven. Je kan dat uit de hand doen, of met een panorama-opstelling op statief.
Zorg daarbij dat je iets meer in beeld neemt dan wat het uiteindelijke resultaat moet worden. Er is namelijk snijruimte nodig, meer zelfs dan je in eerste instantie verwacht. Zeker als je uit de hand fotografeert.
Deze serie kan dan vervolgens in Lightroom of andere software die panorama stitching ondersteunt, samengevoegd worden. Je merkt waarschijnlijk dat er veel vervorming is. Dat moet dan gecorrigeerd worden.
Zorg eventueel voor verticale panorama's voor iets meer overlap dan wat je normaal zou doen. Het geeft je meer correctie mogelijkheden. Een programma als Photoshop (of vergelijkbaar) biedt bovendien extra mogelijkheden tot correctie van ongewenste vertekening.
Wanneer gebruiken?
Ik noemde het al aan het begin van het artikel. Je gebruikt dit als je niet genoeg groothoek hebt om voorgrond, midden en achtergrond op de gewenste manier in beeld te brengen. Het geeft meer groothoek als je niet voldoende hebt.
Zeker op vakanties heb ik hier al veel plezier van gehad, als ik lichtgewicht op pad ben met uitsluitend een 24-105mm objectief. Of als je een drone gebruikt die geen verticale opnamen ondersteunt.
Het mooiste van alles is, je krijgt bovendien wat extra resolutie. Mocht je dat nodig hebben. Laat weten in een onderstaande reactie of je al eens verticale panorama's hebt gemaakt en hoe je dat deed. Ik kijk uit naar je ervaringen.
Cursus panorama fotografie
Panoramafotografie geeft mooie weidse beelden. Je kunt zelfs helemaal rond fotograferen zodat je 360 graden in beeld brengt. Hoe gaat je daarmee te werk, welke apparatuur heb je nodig, waar moet je op letten. Dit alles wordt uitgebreid behandeld in een boeiende cursus op Photofacts Academy.
» Volg de Cursus Panoramafotografie
Over de auteur
Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.
Live Fotografie Workshops
Verbeter jouw fotografie in de praktijk met een workshop van Photofacts Academy
Landschap en Compositie
woensdag 18 februari 2026
Bedafse Bergen, Uden (NB)
nog 5 plaatsen
Landschap en Compositie
woensdag 25 maart 2026
Bedafse Bergen, Uden (NB)
nog 3 plaatsen
Masterclass Naaktfotografie
vrijdag 3 april 2026
Photofacts Studio, Elst (Gld)
nog 5 plaatsen
Elja Trum
Photofacts; alles wat met fotografie te maken heeft!Wil je graag mooiere foto's maken en op de hoogte blijven van ontwikkelingen binnen de fotografie? Photofacts plaatst leerzame artikelen die gerelateerd zijn aan fotografie. Variërend van product-aankondiging tot praktische fotografietips of de bespreking van een website. Photofacts bericht dagelijks over fotografie en is een uit de hand gelopen hobby project van Elja Trum. De artikelen worden geschreven door een team van vrijwillige bloggers.
