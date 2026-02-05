Nieuwe groothoekobjectieven van Canon aangekondigd

Meer: Productaankondiging
Nieuwe groothoekobjectieven van Canon aangekondigddonderdag 5 februari 2026, 16:32 door Elja Trum | 58x gelezen | 0 reacties
Canon heeft vandaag twee nieuwe groothoekobjectieven aangekondigd. De 14mm f/1.4, een lichtsterk groothoekobjectief, en de 7-14mm f/2.8-3.5, een extreem groothoekzoomobjectief waarmee je maar liefst 190 graden van het beeld kunt vastleggen.
Canon RF 14mm f/1.4 VCM L
Dit nieuwe VCM objectief richt zich, net als de eerder f/1.4 VCM objectieven, op zowel videografie als fotografie. Het objectief bestaat uit 18 elementen in 13 groepen. Je kunt scherpstellen vanaf een afstand van 24 centimeter.
Het objectief weegt 578 gram en is 112mm lang. De lenskap zit geïntegreerd in het objectief en kan er dus niet afgehaald worden.
De voorste lens heeft een lichte bolling en het is niet mogelijk hier een filter op te schroeven. Aan de achterkant van het objectief, bij de vatting, is wel ruimte om op maat gemaakte filters te bevestigen.
De Canon RF 14mm f/1.4L VCM is eind februari beschikbaar en gaat 2.729 euro kosten.
Canon RF 7-14mm f/2.8-3.5L Fisheye STM
De 7-14mm fisheye is een extreme groothoek die 190 graden vast kan leggen op 7mm. Oppassen dus dat je voeten niet in beeld komen tijdens het fotograferen.
Het objectief is gemaakt uit 16 elementen in 11 groepen. Op een full-frame camera is de foto die je maakt op 7mm cirkelvorming. Het objectief weegt 476 gram en is 109mm lang.
Ook bij dit objectief is de voorste lens bol en ook hier kun je dus geen filters op het objectief zitten. Om toch filters te kunnen gebruiken is er een speciaal uitschuifbaar filtersysteem bij de achterkant van het objectief.
Dit werkt anders als bij de 14mm f/1.4. Hier wordt het systeem gebruikt dat eerder beschikbaar was in de EF naar RF adapter. Er zijn al diverse filters voor dit systeem beschikbaar en je kunt zelfs een circulair polarisatiefilter of variabel ND filter gebruiken warbij je de filter terwijl die in de camera zit nog kunt draaien.
De Canon RF 7-14mm f/2.8-3.5L Fisheye STM moet ook eind deze maand in de winkels liggen en kost 1.959 euro.
Wil jij ook gave foto's maken?Probeer twee weken gratis onze online cursussen over fotografie. Je krijgt direct toegang tot meer dan 100 cursussen. Na twee weken vervalt je proeflidmaatschap automatisch. Je zit dus nergens aan vast.
14 dagen gratis fotografiecursussen kijken
Over de auteur
Elja Trum is oprichter van Photofacts en online fotografiecursussite Photofacts Academy. Hij schrijft sinds 2006 over fotografie. Elja is ook auteur van boeken over compositie, zwart-witfotografie, flitsfotografie en portretfotografie.
0 reacties
Deel als eerste jouw mening over dit onderwerp!
Deel jouw mening
Live Fotografie Workshops
Verbeter jouw fotografie in de praktijk met een workshop van Photofacts Academy
Landschap en Compositie
woensdag 18 februari 2026
Bedafse Bergen, Uden (NB)
nog 5 plaatsen
Landschap en Compositie
woensdag 25 maart 2026
Bedafse Bergen, Uden (NB)
nog 2 plaatsen
Masterclass Naaktfotografie
vrijdag 3 april 2026
Photofacts Studio, Elst (Gld)
nog 5 plaatsen
Ook interessant
-
Een verticaal panorama voor meer groothoek
door Nando Harmsen
-
Review: Canon EOS R6 mark III
door Nando Harmsen
-
Canon introduceert de EOS R6 mark III en de RF 45mm f/1.2 STM
door Nando Harmsen
-
Review: Canon EOS R50 V vlogcamera
door Nando Harmsen
-
Canon introduceert de EOS C50 en de RF 85mm f/1.4L VCM
door Nando Harmsen
Ontvang wekelijks fotografietips in je inbox
40.415 fotografie enthousiastelingen ontvangen de tips al!
Meer over de wekelijkse mail. Of blijf op de hoogte via
Elja Trum
Photofacts; alles wat met fotografie te maken heeft!Wil je graag mooiere foto's maken en op de hoogte blijven van ontwikkelingen binnen de fotografie? Photofacts plaatst leerzame artikelen die gerelateerd zijn aan fotografie. Variërend van product-aankondiging tot praktische fotografietips of de bespreking van een website. Photofacts bericht dagelijks over fotografie en is een uit de hand gelopen hobby project van Elja Trum. De artikelen worden geschreven door een team van vrijwillige bloggers. Mocht je het leuk vinden om een of meerdere artikelen te schrijven op Photofacts, neem dan contact op.Meer over Photofacts
Gratis eBook: Fotograferen van Kinderen
Mis dit niet: Tips voor adembenemende familiekiekjes!
Ontdek 25 praktische tips waardoor je prachtige foto's van je (klein)kinderen kunt maken. Je krijgt van mij ook wekelijks nieuwe fotografietips per mail.