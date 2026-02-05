Nieuwe groothoekobjectieven van Canon aangekondigd

Canon heeft vandaag twee nieuwe groothoekobjectieven aangekondigd. De 14mm f/1.4, een lichtsterk groothoekobjectief, en de 7-14mm f/2.8-3.5, een extreem groothoekzoomobjectief waarmee je maar liefst 190 graden van het beeld kunt vastleggen.





Canon RF 14mm f/1.4 VCM L

Dit nieuwe VCM objectief richt zich, net als de eerder f/1.4 VCM objectieven, op zowel videografie als fotografie. Het objectief bestaat uit 18 elementen in 13 groepen. Je kunt scherpstellen vanaf een afstand van 24 centimeter.